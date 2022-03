Deep Purple: hay humo sobre el agua desde hace 50 años

Algunos dicen que el rock ha muerto; otros lo ven resistir, avasallado por tanto artilugio y autotune.

Lo cierto es que el tiempo respalda la música que permanece en los oídos, como los primeros acordes y el pegadizo estribillo de “Smoke on the water”, que Deep Purple incluyó en Machine Head, su sexto disco. La canción se grabó en 1971 y se incluyó en el LP que el sello EMI publicó el 25 de marzo de 1972.

Deep Purple había surgido en 1968 en el municipio londinense de Hertford. Después de su cuarto trabajo, Ian Gillan (voz) y Roger Glover (bajo), se unieron a Jon Lord (teclado), Ian Paice (batería) y Ritchie Blackmore (guitarra).

LARGAS MELENAS. Carátula original del disco.

Con esta formación la banda británica integra el triunvirato padre del heavy metal y del hard rock, junto a las míticas Black Sabbath y Led Zeppelin.

Machine Head se convirtió en un disco imprescindible para entender la historia del grupo, tanto como qué fue lo que inspiró a “Smoke on the water”, que los catapultó a la fama mundial.

Zappa y el incendio

Todo ocurrió cuando los miembros de Deep Purple asistieron invitados a un concierto que Frank Zappa & The Mothers of Invention estaban dando en el Casino de Montreux (Suiza) el 4 de diciembre de 1971.

Habían llegado el día anterior, con la unidad móvil de The Rolling Stones alquilada para comenzar la grabación de un nuevo disco en el mismo escenario donde Zappa ofrecía su recital.

Hacia el final del concierto del estadounidense, un fan exaltado lanzó una bengala al techo y provocó un incendio que se extendió rápidamente. No hubo víctimas mortales, pero todos los instrumentos de la banda de Zappa fueron devorados por las llamas. El casino fue desalojado y la grabación de los británicos fue cancelada, por lo cual tuvieron que buscar otros locales alternativos.

Pasaron las horas y, desde el hotel donde se alojaba Deep Purple los músicos contemplaban cómo el edificio ardía y el humo del incendio se extendía sobre el lago Lemán (también llamado lago de Ginebra).

Días después Glover, el bajista, se despertó gritando “¡smoke on the water!” (humo sobre el agua), y le pidió a Gillan, el cantante, que escribiera una letra. Él apeló a unas líneas que había escrito en una servilleta el día del incendio, una transcripción literal de lo ocurrido.

La base musical del tema que se gestaba con el tiempo sería uno de los riffs más populares de la historia (ver El riff).

“Highway Star”, “May be I’m a Leo”, “Pictures of home”, “Lazy” y “Space Truckin” son los otros temas que forman parte del álbum Machine Head junto a “Smoke on the water”, la última canción en grabarse.

Al principio la banda no le dio importancia, pero al poco tiempo se convirtió en uno de sus temas más celebrados, siendo considerado por la revista Rolling Stone como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos: ocupa el puesto 426.