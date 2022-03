Eduardo Feinmann presentó a su hija Esmeralda

Un momento muy especial se vivió esta mañana durante el pase radial que hace a diario Eduardo Feinmann y Jorge Lanata. El conductor de "Alguien tiene que decirlo" presentó a su hija Esmeralda.

Mientras los periodistas de Radio Mitre debatían sobre el Día de la memoria, la pequeña apareció en la pantalla y causó una revolución en el estudio.

"Ah, mirá, estás con Esmeralda en brazo. Mirá que tranquila que está. Es divina", señaló Lanata. Y Feinmman, comentó: "No llegó a los seis meses todavía. Le gusta el micrófono parece".

Minutos después, la bebé volvió a los brazos de su papá y Lanata aprovechó para cargar a su compañero por posibles escenarios del futuro. "Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante... y que L-Gante le fume un porro en la cara de él", bromeó el conductor de PPT.

"Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo", apuntó una locutora. "No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso", bromeó Feinmann.

"El minuto a minuto dice que tiene que volver Esmeralda ya", luego afirmó en tono de humor el conductor de La Nación Más cuando le alcanzó la beba a su mujer y luego volvió a sostenerla en brazos. "Si vuelve Esmeralda tienen que hacer un primer plano a los ojos", sugirió Feinmann.

"Qué linda que es, muy bonita...", dijo Lanata ante el primer plano que le hicieron a Esmeralda. Y luego bromearon en el estudio de que Feinmann no era el papá porque ella tenía ojos azules y él no. "Es demasiado linda para ser hija de Feinmann", le dijeron al también a Eduardo.

En octubre del año pasado, Feinmann se convirtió en papá junto a Lucía Auat, su pareja, una abogada 27 años menor. Si bien, el periodista siempre se mostró reticente a hablar sobre su vida privada, hoy presentó a su pequeña hija.