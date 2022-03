Kirchner, y un velado mensaje al Presidente: "Uno elige, los estudios de televisión o la calle"

Hace varios días ya que la interna dentro de la coalición gobernante se cuela por las declaraciones de los referentes de los distintos espacios que la integran.

Esta tarde, en el marco de la movilización de La Cámpora para conmemorar el 46° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el diputado Máximo Kirchner pronunció algunas declaraciones que indisimulablemente estaban dirigidas al presidente, Alberto Fernández, aunque sin haberlo mencionado.

"Cuando le decíamos a la sociedad que había que soportar y no dejar que los fondos buitre ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que está pasando hoy. No faltó un canal para criticarnos por nuestra postura frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Uno elige, los estudios de televisión o la calle y la gente, y esto está claro", manifestó.

El hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández, siguió lanzando dardos sutiles. "Cuando la gente es parte de un Gobierno, cuando lo banca, cuando hace lo que tiene que hacer, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno. Es con la gente adentro, siempre”, expresó.

Kirchner había renunciado como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja en enero, cuando se hizo público el principio de entendimiento entre el directorio del FMI y el Gobierno nacional.

"Me emociona el convencimiento de querer un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Nosotros queremos transformar la realidad", afirmó.