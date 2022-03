Mariano Campero: “hoy el intendente es el representante del reclamo de los vecinos”

El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR-Juntos por el Cambio) reconoció anoche en Panorama Tucumano que “pasó por todos los estados” emocionales durante el programa, ocasión en la que habló de todo los relacionado con su gestión, la convivencia institucional y la partidaria, así como su acompañamiento al actual diputado Roberto Sánchez, su candidato para 2023 y, su deseo de llegar ser gobernador de la provincia en su futuro político.

El abogado de 39 años y docente de la UNT, destacó entre las más importantes, las obras para evitar las inundaciones en Yerba Buena, como el canal de la avenida Solano Vera y la 9 de Julio, “en coordinación con otros gobiernos municipales anteriores al nuestro”, y funcionarios nacionales y provinciales que permitieron concretar el proyecto. “La última lluvia que fue abundante, nos planteó un nuevo desafío, el de solucionar otros problemas, como en La Rinconada”, explicó.

Remarcó que escucha las sugerencias de los vecinos, que “tomó” ideas de rivales políticos como Bernardo Racedo Aragón y Sisto Terán, y aclaró la relación con el referente nacional de JxC, Alfonso Prat-Gay. “No es asesor del municipio; nunca lo fue. Es el único dirigente de mi espacio que nos dio una mano (a él y a Sánchez) en las elecciones”. Y consideró que tiene capacidad y carisma para ser candidato a presidente.

No es “mala palabra”

Al referirle que su trabajo en conjunto con el Gobierno provincial sonaba “como mala palabra” en estos días, el intendente aseguró que no hay “nada raro”. “Creo en las relaciones y la madurez institucional; es mi desafío el poder estar relacionado con el gobernador, los ministros, y manejar márgenes de colaboración para temas relevantes, como la seguridad”, apuntó.

Al respecto, señaló que no está peleado con su par de la capital Germán Alfaro, también de su espacio político, y que lo invitará a la inauguración del Centro de Monitoreo que aportará una base de datos que pondrán a Yerba Buena entre las ciudades más seguras de la provincia. “Esta función que no es propia del municipio, cambia el esquema tradicional y nos coloca más cerca de lo que pide el vecino, y nos hace más eficientes a la hora de tomar decisiones. Hoy, el intendente se transformó en un represente directo del reclamo de los vecinos. Es fácil encontrarlo en la calle”. Apuntó que el reto de hoy es pensar una ciudad a 10 años, y para ello aprovechar la tecnología.

Sobre los problemas con el Concejo Deliberante, dijo que el Ejecutivo transfiere los fondos correspondientes, y destacó que fue él quien posibilitó que cada edil pasara de tener dos colaboradores a siete. Era un número razonable, agregó. “Se transfieren $ 15 millones mensuales para sueldos y $ 1,1 millón para los gastos discrecionales”. Sobre estos últimos explicó que incluyen los pagos por servicios, gastos de bloques, alquiler, refacciones y mantenimiento, entre otros.

Reiteró que no hay un conflicto institucional en Yerba Buena sino “reclamos inoportunos”, y aprovechó para insistir con la deuda de ese cuerpo legislativo municipal, que es la sanción del proyecto de ordenanza para declarar la protección del Casco Viejo de Yerba Buena. El dirigente radical afirmó que no es soberbio, que le gusta ganar, y llevó su emoción hasta las lágrimas cuando le mostraron fotos de su infancia, con su familia, con Prat-Gay, Mercedes Paz en una cancha de tenis y otra con el intendente Alfaro.

Consideró que no fracasó en las últimas PASO, que apoya una eventual candidatura de Sánchez a gobernador en 2023, y que no está peleado con Alfaro. “En política tengo poca edad, pero mucho tiempo militando. Y aprendí que esto es una prueba de resistencia no de velocidad”.

Candidato: la idea de cambiar una imagen política

“Tuve la suerte asumir muy joven. Tengo toda una vida dentro de dos años. Esta gestión no es mi última ficha. Quiero hacer las cosas bien, y que cada peso que ingrese se vuelque al municipio”. El intendente de Yerba Buena apuesta a cambiar la imagen de los políticos en la provincia, que “están mal vistos”, y darle preferencia a la gestión que a lo discursivo. Justifica que desde su propio espacio estén en contra, porque no todos pueden coincidir con su opinión. Apunta a pelear, en ese futuro, por la gobernación.