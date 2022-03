Una joven denunció el ataque de un guardia de seguridad

“Había gente mirando y nadie se acercó, nadie dijo nada. Nadie me preguntó cómo estaba. Él dio la vuelta por Congreso, como para Tribunales, y se fue”, relató una joven de 21 años que sufrió un ataque el sábado por la tarde en barrio Sur. El autor es un agente de seguridad privada que ya está identificado.

La víctima, en un caso que se veló en el primer programa de Panorama Tucumano, que caminaba por General Paz al 300, sintió que un hombre caminaba muy cerca de ella. “Me llamó la atención. Miré y al ver que era una persona que trabajaba como seguridad privada, me quedé tranquila. Seguí caminando teniéndolo muy cerca, tan cerca que ya me estaba incomodando un poco”, explicó. “En ese momento dije: ‘quizá va por el mismo camino y me quiere pasar’. Cuando intentó pasar, me tocó por primera vez. Hasta ahí yo seguía pensando, no sé, quizá fue un error...Seguí caminando, él me pasó y ahí yo crucé la calle de nuevo. Él me siguió. Entonces comencé a caminar más rápido, crucé la calle siguiendo por Gral Paz, y él seguía detrás mío. Y ya casi llegando a Congreso vino y me comenzó a tocar ya sin disimular, sin nada. Yo me quedé en shock en ese momento. Él me pasó y comenzó a caminar mucho más rápido”, contó.

“Ahí lo grabé, le dije pelotudo o algo así, y lo comencé a perseguir, a correr, y él también empezó a correr. Hasta ese momento él no se había dado cuenta que lo venía grabando. Se dio la vuelta, vio que lo estaba grabando, miró a la cámara y me dijo: “¿qué querés? Cuando vi que era un hombre bastante grandote, me dio miedo y pensé que me pegaría. Me asusté, salí corriendo, crucé la calle y comienzo a llorar”, añadió.

Desesperación

La joven indicó que desesperada, decidió sentarse en un banco de la plaza Yrigoyen para descansar. Se cruzó con un policía, pero prefirió no decirle nada porque tenía decidido escrachar al guardia en las redes sociales. “Quería que todo el mundo supiera quién era y que se quedara sin trabajo”, explicó. Subió su historia en Instagram y los resultados no tardaron en aparecer. “Todo el mundo me empezó a contestar y al día siguiente vi un tuit que publicó una chica que no conozco y con eso se viralizó más”, explicó.

La víctima reconoció que nunca había pensado en realizar la denuncia, pese a que su entorno le insistió que lo hiciera. “Mi papá y un amigo de él, que es policía, me dijeron que denuncie. Yo les decía que no. Por desconfianza en la Justicia, porque sentía que iba a ser algo tedioso y también porque soy re culposa y sé que una denuncia implica bastante. Yo decía: ‘ya está con el escrache’”, destacó. “Hacer una presentación me parecía más fuerte, pero también pensaba que también era una manera de minimizar el caso. Mi padre me dijo: ‘no lo hagas por vos, tenés que pensar en otras mujeres’. Ahí recapacité y fuimos a la seccional 2ª. Al llegar, cuando me dijeron que tenía que esperar, me quería ir. Pero él me dijo que espere”, informó.

Según la joven, no la pasó bien a la hora de denunciar. “Me hicieron preguntas de más, que no correspondía. No sentí que fuera el trato correcto. No me sentí cómoda por algunas preguntas”, señaló en la entrevista con Panorama Tucumano.

Con el correr de los días, la estudiante tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que le sucedió. “Minimicé desde el minuto cero. Pensaba que a todos nos pasa. Después me empezó a caer la ficha y hace dos días que no duermo. Pero porque me maquina la cabeza un montón. Lo que subí tuvo mucha repercusión, mucha gente me escribió y ahí dije no tengo que minimizarlo, porque sí fue grave. Recibí más de 300 mensajes. La mayoría de gente que no conozco”, confesó.

La publicación de su historia en una red social tuvo un efecto inesperado. “Me llegaron varios testimonios de chicas que dicen que esa persona les hizo lo mismo. Esa situación me trajo cierto alivio, porque me llegaron varios testimonios de chicas que dicen que les hizo lo mismo la misma persona. Entonces eso me da cierto alivio de decir ‘hiciste bien, no fue un caso aislado’. Es decir, el vago ya tenía su historial e iba a seguir pasando. Pero al mismo tiempo pensaba que el tipo me podría haber hecho algo más grave tranquilamente. Fue un momento en el que no sabía lo que hacía”, concluyó.

Buscan pruebas: una fiscalía ya investiga el caso

La Unidad Fiscal de Integridad Sexual III ya ordenó realizar una serie de medidas para dar con el autor del ataque que sufrió la joven estudiante de 21 años. Al cierre de esta edición se confirmó que la víctima había declarado, pero no trascendieron sus dichos. Personal de la fiscalía ordenó realizar un relevamiento de la zona para buscar pruebas y reunir testimonios de los vecinos de ese sector de barrio Sur.