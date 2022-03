Otro ataque de “rompevidrios”

“Me paré en un semáforo y me reventaron los vidrios para robarme”, expresó M.A., un hombre que fue víctima del ataque de “rompevidrios”. El hecho ocurrió el martes a las 11.30 en la esquina de avenida Mate de Luna y Camino del Perú. La víctima compartió un video que se hizo viral en redes sociales, en donde él relata cómo quedó su vehículo luego del ataque.

El damnificado cree que los ladrones lo persiguieron desde el microcentro tucumano con la intención de robar su mochila, como le sucedió en agosto pasado. En esa oportunidad, se dirigía a su domicilio en Yerba Buena luego de realizar unos trámites en zona bancaria de la capital y sufrió un ataque similar en avenida Roca y La Rioja. “Había dejado mi auto en una cochera de San Martín al 800 y parece que me siguieron. Me robaron el portafolio en el que tenía una notebook y dinero en efectivo”, explicó.

Cuando la víctima se detuvo en el semáforo, se acercó en contramano una moto con dos sujetos; uno de ellos se bajó y fue rápidamente contra él. “Primero el tipo me rompió la ventanilla derecha trasera, vio que no había nada y me rompió el vidrio delantero. Atiné a gritar y salió corriendo. Se subió a la moto y huyeron”, agregó.

M.A. dijo que cuando sufrió el ataque había mucho tráfico y comerciantes en la zona. Los automovilistas comenzaron a tocar la bocina y algunos vehículos cruzaron el semáforo en rojo. “La reacción fue por miedo. La gente no quiere ayudar porque no sabe cómo puede actuar esta gente. Es increíble que uno tenga que vivir de esta manera”, señaló.

Los motochorros se fueron rápidamente en contramano hacia el este. La víctima, por la velocidad del ataque, no pudo ver si los “rompevidrios” estaban armados. “Solo vi que el tipo que me atacó no tenía barbijo y estaba con gorra negra. Todo sucedió en segundos”, contó.

Luego de que los delincuentes huyeran, la víctima regresó a su casa. “Ya hice la denuncia a la compañía de seguros, pero seguramente tendré un gasto de por lo menos $20.000 por los daños que me ocasionó esta persona. Filmé lo que me pasó para que se visibilice lo que está sucediendo”, continuó. “Tomo más recaudos, pero nunca uno sabe lo que puede pasar”, concluyó.