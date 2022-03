Operativo en Yerba Buena: secuestraron varios artículos

Un centro de acopio de elementos robados fue descubierto por la Policía en un operativo que se desarrolló ayer en Yerba Buena. Los investigadores no descartan que el dueño de la casa se haya dedicado a la compra y venta de bienes sustraídos.

Personal de la comisaría de Marti Coll, al investigar el robo que sufrió una mujer en la jurisdicción, recibió que el celular que le habían sido sustraído podría haber sido vendido a un tal “Maguna” que vive en el barrio Nicolás Avellaneda IV.

Después de contar con una orden de allanamiento, se presentaron en ese domicilio en un operativo organizado por los comisarios Eduardo Aladzeme, Carlos Ruiz y Joaquín Girvaux. En el procedimiento, los investigadores secuestraron armas, municiones, una moto sin papeles, tres motosierras, estéreos, tres celulares y varios títulos de autos y motocicletas. Por el momento no se ordenó la detención del sospechoso. Los efectivos tratan de averiguar la procedencia de todos esos elementos cuyo tenedor no pudo justificar su origen. No se descartan que se realicen nuevas medidas.