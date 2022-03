Video: Paulo Londra lanzó "Plan A", su primera canción en dos años

La espera llegó a su fin. Paulo Londra lanzó este miércoles "Plan A", su nuevo canción con la que marca su regreso a la música tras más de dos años alejado.

El single, producido por Federico Vindver y Hot Plug, muestra a Londra en un estilo más rockero que nunca antes había estado presente en su música.

De esta manera, el cordobés reanuda su carrera con una primera canción, tras el conflicto legal con sus ex productores y socios el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar) que le impidió editar música en los últimos dos años.

Tras conocerse el fin de la disputa legal, Londra firmó un nuevo contrato como artista de Warner Music Latina y anunció su regreso definitivo en las redes sociales, con una foto que fusionaba su rostro con la de un león y la leyenda "He's Back" ('Está de vuelta').

Además de todas sus canciones, su nuevo single “Plan A” se puede escuchar en la playlist Original de Spotify “This Is Paulo Londra”, la cual posee más de 1 millón de seguidores.