Educación presentó una especialización en Derechos Humanos

En el marco del acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, organizado en el Espacio para la Memoria y Promoción de los DDHH “La Escuelita de Famaillá” y Centro Educativo “Ana María Sosa”; el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; el intendente José Orellana; y la coordinadora general de "La Escuelita de Famaillá", María Coronel, lanzaron la Especialización en Derechos Humanos, una propuesta interinstitucional destinada a directores y docentes de todos los niveles del Sistema Educativo y con 400 horas de cursado. La misma, busca brindar herramientas para incidir y seguir haciendo memoria en la vida educativa.

También, alumnos organizaron recorridos de murales enmarcados en el proyecto “Caminos de la Memoria”, en el que con lecturas y debates en la escuela reflexionaron sobre la fecha, producto de un trabajo de investigación colaborativo. Asimismo, quedó inaugurada una muestra sobre el trabajo realizado por el Laboratorio de Investigaciones, el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (Ligiaat) y Espacio para la memoria “Escuelita de Famaillá” a lo largo del 2017.

Estuvieron presentes el delegado del INADI Tucumán, Pablo Gutiérrez; la secretaria de Educación, Isabel Amate Pérez; el secretario de Fortalecimiento a la Gestión Escolar, José Luis González; la subsecretaria de Educación, Patricia Fernández; el referente del Programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación, Alejandro Garay; el secretario de Educación, Cultura y Empleo de la Municipalidad de Famaillá, José Fanari; el legislador Enrique Orellana; funcionarios del Ministerio de Educación, concejales del municipio de Famaillá, docentes y estudiantes.

Durante el acto, el titular de la cartera educativa dijo "Me parece importante remarcar el trabajo constante que venimos desarrollando desde el año 2015 para que hoy este espacio de memoria pueda contar con todo un conjunto de actividades tanto vinculadas a hacer memoria, como también a la formación hacia el futuro. No solo tenemos todo lo que significa la muestra del horror, la muestra de eso que verdaderamente le da sentido a la idea de Nunca Más; también tenemos el impulso del Nunca Menos. Con la creación del Centro de Formación, hemos tomado una iniciativa muy importante, que es la Especialización en Derechos Humanos, una especialización parte de la carrera docente, con 400 horas de duración, con puntaje y que va a permitir que cientos y miles de educadores y educadoras de Tucumán puedan especializarse en Derechos Humanos y de esa manera seguir sembrando Memoria Verdad y Justicia en toda la provincia de Tucumán".

El Intendente de Famaillá afirmó "Hoy el ministro lanzó una carrera de Derechos Humanos en Famaillá y eso para nosotros es algo muy grato, para saber lo que ha pasado y también saber lo que debemos hacer. Así también, hoy ha sido un acto muy emotivo, muy concurrido y lo más importante es el interés de los jóvenes por este tema, que son los que se van a involucrar siendo protagonistas y nos van a posicionar con una visión de futuro".

Coronel agregó que "Siempre es importante y muy emotivo en esta fecha recorrer el espacio y sobre todo que esté lleno de estudiantes y docentes. Hoy nos encontramos con el trabajo que ha hecho el equipo de Educación y Memoria del Ministerio de Educación con las intervenciones de todas las escuelas de la provincia y se suman también los murales que están pintando, incluso en este momento, en el proyecto del espacio del centro educativo que se llama Los caminos de la Memoria. A mí me toca desde lo particular, como familiar, como hija de detenidos desaparecidos, así que es transitarlo con toda la energía que te pone este lugar, porque aunque haya sido un centro clandestino de detención, ahora está lleno de vida, de historia, de memoria, entonces la verdad que es una energía muy particular".

Por último Garay resaltó "Estamos muy contentos y muy agradecidos al ministro que desde el 2015 viene apoyándonos en propuestas que tengan que ver con el trabajo en todas las aulas, de todos los niveles de nuestro ministerio, con respecto a la memoria. Este año el proyecto se llama Caminos de la Memoria y apuntaba a que todas las instituciones educativas de nuestra provincia puedan trabajar la temática a través del arte, son miles los trabajos que hemos recibido el lunes y martes en las oficinas del ministerio, de toda las escuelas desde Alpachiri, hasta Garmendia, desde los Valles hasta el este de la provincia. Después de dos años de pandemia, después años duros para nuestro país y para el mundo, estamos contentos por la repercusión de este trabajo en el aula. Creo que esto nos da un aliciente a seguir hablando estas temáticas, a que la memoria siga existiendo, que sigamos luchando por ella y que nuestros alumnos, alumnas, niños, jóvenes y adultos de las escuelas puedan seguir trabajándolo".