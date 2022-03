Insólito: un ñandú atropelló a una ciclista y quedó registrada en un video

Un cómico imprevisto ocurrió en la localidad bonaerense de Ranchos. Según informó el medio local Medios Coranto, el ñandú se había escapado de una quinta cercana a la ciudad, y si bien la mujer no sufrió heridas de gravedad, tuvo que ser asistida por los golpes sufridos en el impacto y la caída.

“¿Por qué llegaste tarde a laburar? Me chocó un ñandú”, “¿Cómo le explicas a tu jefe que estás llegando tarde al trabajo?”, “Hola jefe, tuve un accidente, no me lo va a creer…”, “¿Cómo contás que te chocó un ñandú con seriedad?” “Me chocó un ñandú. Argentina, no lo entenderías”. Son algunos de los comentarios paródicos que pueden verse en las redes de los medios que difundieron el video.

En el video, que ya circula por todas las redes sociales, puede verse cómo el animal va corriendo a gran velocidad y al llegar a una de las esquinas del centro de ciudad del partido de General Paz, embiste a una mujer que circulaba con su bicicleta en sentido perpendicular. El ñandú trastabilla levemente hasta que logra reponerse y seguir su ruta perseguido por algunos perros de la cuadra, mientras que la ciclista queda tendida en el asfalto, detalla La Nación.

El video fue captado por las cámaras de seguridad vial del lugar y compartido por cientos de usuarios en las redes sociales; quienes, entre risas y comentarios graciosos, señalan que estos hechos sólo suceden en las películas o en Argentina. Finalmente, el ñandú fue encontrado en una casa cercana y según Filonews, se está investigando si el animal es la mascota de un vecino de la ciudad.