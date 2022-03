El mensaje de Gerardo Rozín en WhatsApp que adelantaba su muerte

En el magazine “Mañanisima”, conducido por Carmen Barbieri, mostraron la foto de WhatsApp que Gerardo Rozín había puesto de perfil semanas antes de fallecer. En la imagen se lo ve al conductor posando en una librería, detrás de un vidrio que tiene plasmada la leyenda “Industria Rosarina, cerramos definitivamente”.

El periodista también había dejado canciones grabadas antes de fallecer, para que la producción de “La peña de morfi” lo emitiera luego en el programa. Dicho programa tuvo una emisión especial para rendirle homenaje el domingo pasado y allí se puso al aire el video que grabó el conductor para que sea pasado después de su muerte.

“La historia empieza así: me gusta el Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12 o 13 y me escapaba a Rosario a ver sus shows o los del Dúo Salteño cada vez que podía. El Teatro Laverdén, con precios muy muy populares, abría cada tanto y yo, medio una locura, iba solito. Como cuentan en Italia con los circos, pero con el Cuchi Leguizamón”, narró Gerardo Rozín en el inicio de la canción que cantó junto a su banda, Me voy quedando.

Barbieri relató, además, cómo fueron los últimos encuentros que mantuvo con Rozín, “La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante', entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba”, recordó la conductora.

Sobre su padecimiento, la conductora detalló además que Rozín se lo tomaba en ocasiones con humor porque al parecer tenía totalmente asumida la enfermedad. Tanto así que planeó todo lo que iba a hacer antes que sucediera la triste noticia. Allí Barbieri contó, que durante esa conversación con el periodista ya enfermo, “Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'”.

Durante los últimos días colegas y amigos despidieron y homenajearon entre lágrimas al conductor de Telefé, quién falleció el 11 de marzo a causa de un tumor cerebral diagnosticado el año pasado, lo que le generó problemas de salud que no pudo superar.