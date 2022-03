Atlético: con vos, está todo bien

La tensión impregnana el ambiente. Una marea celeste y blanca teñía la 25 de Mayo, donde el estadio Monumental “José Fierro” albergaría una final más para Atlético. Porque el momento no es el ideal y cada vez quedan menos destellos de aquellos años donde el pueblo “decano” sonreía. Pero a pesar de ello, los hinchas fueron los verdaderos protagonistas, intentando dar ese plus que el equipo necesitaba, pero no encuentra.

Ese cambio de actitud se preveía desde los jugadores, que al iniciar el encuentro formaron una ronda en la que más de un hincha “decano” depositó sus esperanzas y la sensación de que se podía revertir el mal camino seguía estando intacta. “Hoy te vinimos a alentar...” era la principal premisa de una afición que intentaba dar vuelta la página de lo vivido en la actual Copa de la Liga Profesional.

Asimismo, y a pesar de encadenar dos derrotas consecutivas con resultados abultados (0-4 ante Newell´s y ante Racing) el apoyo hacia Juan Manuel Azconzabal se hizo notar desde el minuto uno, cuando una bandera con su imagen se desplegó desde la tribuna de calle Laprida y flameó recordando aquellos tiempos gloriosos en lo que muchos hinchas alegaban que “estaba todo bien”. Junto a ella, estaban las banderas Jorge “El Indio” Solari y Cristian Lucchetti, rememorando a dos “gigantes” que dejaron su huella en la institución.

El recibimiento fue digno de un equipo de Primera. Fuegos artificiales, papelitos y cánticos bajaban desde los cuatro costados del Monumental. No obstante, el entorno presentaba síntomas similares a los del anterior encuentro ante Racing: más de un hincha mostró su descontento con la dirigencia.

El gol de Claudio Riaño apagó muchas de las ilusiones de los hinchas. Pero a pesar de ese golpe, el apoyo hacia el técnico y el equipo nunca cesó; y eso fue el impulsor de aquellos buenos pasajes de juego del “Decano”.

Frente a este panorama complicado, “Vasco” comentó cómo se encontraba luego de la derrota ante Central Córdoba. “Estoy con el ánimo de que las cosas evolucionen y el equipo concrete lo que genera. Seguramente vamos a conversar con los dirigentes”, dijo.

Del lado del entrenador no hay dudas de lo que quiere. “De parte mía, estamos enteros. Después haré la lectura de la situación”, sentenció, “Vasco” antes de convertirse en el último en salir del estadio. Está con fuerzas y sus hinchas lo avalan.

CORAZÓN "DECANO"

Nuevas posibles bajas

Tras el juego contra Central Córdoba, algunos de jugadores del “Decano” terminaron con molestias físicas. Entre ellos están Augusto Lotti, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi y Guillermo Acosta, quienes en el día de hoy se someterán a estudios para determinar las gravedades de las lesiones. Se espera también, conocer la evolución de Ramiro Carrera y Ramiro Cristóbal Calderón, quienes estuvieron ausentes anoche. Desde las 9.30, Atlético retornará a los entrenamientos en el complejo “José Salmoiraghi”; de cara al partido ante San Lorenzo que se jugaría el 3 de abril.

Nuevo cuerpo técnico del plantel femenino

Emiliano Herrera asumió como nuevo DT de la primera de Atlético. Junto a él, se incorpora Marcelo Tarifa como ayudante de campo, sumada a la continuación como preparador físico de Javier Nuñez. El inicio del torneo liguista femenino está previsto para la primera semana de abril.

En búsqueda de puntos en Buenos Aires

Por la segunda fecha del torneo de juveniles de AFA, la sexta, la quinta y la cuarta partirán el viernes hacia Buenos Aires para enfrentarse a River. Mientras tanto, la séptima, octava y novena buscarán hacerse fuertes de local ante el mismo rival. El sábado, a las 9, iniciarán los diferentes partidos.

Talleres le dio una mano al “Decano”

La “T”, que venía de capa caída en el torneo, se levantó y derrotó por 2-1 a Godoy Cruz. De esta manera no permitió que el “Tomba” se acercara al “Decano” en la tabla de los promedios. Por el momento, los mendocinos cayeron a descenso directo, con 72 puntos en 69 partidos (1,043); mientras que Atlético se ubica en el puesto 24 de la tabla con 76 puntos en 69 juegos (1,101), posición que comparte con Aldosivi.