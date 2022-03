Concepción: Explican que Vega recibió la vivienda social como cuidador, cuando era empleado

Un nuevo matiz adquirió ayer el caso del funcionario de la intendencia de Concepción acusado de ocupar una vivienda municipal destinada a familias humildes. El secretario de Gobierno de la municipalidad local, Francisco Herrera, salió a explicar que Patricio “Pato” Vega, director de Relaciones Laborales, vive en el inmueble en cuestión “en carácter de tenedor precario desde el 26 de agosto del 2019 y en el marco de un acuerdo que suscribió con mi padre, Julio César Herrera, que, en ese entonces, ocupaba el cargo que yo ejerzo actualmente” dijo.

La casa está ubicada en el barrio Yocavil, por calle Los Cedros sin número. Es una de las cinco que levantó el municipio para reubicar a familias humildes instaladas en forma irregular y precaria en el pasaje Los Patos. Se las trasladó en razón de las distintas obras de urbanización previstas en la zona.

Como cuidador

Herrera precisó que la cesión de una de estas viviendas se concretó cuando esta funcionaba como obrador y a fin de “evitar mediante su cuidado el peligro real de que sea tomada de manera ilegal”. En el convenio se observó que la construcción era precaria, sin servicios y todas las mejoras a realizarse para darle habitabilidad, quedaban bajo la responsabilidad del ocupante, el que renunciaba a reclamar cualquier pago al momento de tener que restituirla. “Vega asumió el compromiso de ser el cuidador del sitio, que en su interior dispone de otros bienes de la Municipalidad, y con la condición de ocuparla como tenedor precario” insistió. “Aquí no hay usurpación, no hay mala fe ni donación por parte del municipio. Es así que en el punto cuatro del convenio está asentado su compromiso de restituir el inmueble a los 60 días posteriores a la solicitud del intendente” añadió Herrera. Recalcó que el funcionario “está cumpliendo en el inmueble una función que le sirve a él y a la intendencia, que se ahorra de tener cuidador o sereno”.

En soledad

“En su momento veremos el destino que le vamos a dar a la edificación. Tal vez se la destine como oficina o quizás se la mantenga como obrador. Pero por ahora Vega seguirá como cuidador porque la Intendencia se ahorra quizás tres o cuatro empleados por mes. Él sabe que cuando se le pida que la reintegre lo tendrá que hacer” apuntó.

“Pato” Vega, cuando ocupó la casa, se desempeñaba como empleado municipal y hace dos semanas fue promovido por el intendente Alejandro Molinuevo como director de Asuntos Laborales. Enseguida comenzaron a brotar a través de las redes sociales cuestionamientos vinculados a la ocupación de la casa del Yocavil por parte del funcionario.

El edil peronista Miguel Abboud tomó carta en el asunto y ahora se apresta a formalizar ante el Concejo Deliberante un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal acerca de las condiciones en que Vega ocupa una vivienda destinada a familias humildes. Iba a realizar ayer la presentación pero en virtud de que el cuerpo vecinal no sesiona este jueves por el feriado nacional, dijo que lo va a hacer la semana próxima.

¿Abboud sabía?

“Llama la atención la reacción de Abboud ya que esta cesión fue hecha cuando él se desempeñaba como secretario de Obras Públicas del municipio. Es decir que estuvo al tanto de este convenio y de las razones que se esgrimieron para su firma” observó Herrera.

El secretario de Gobierno es abogado al igual que su padre, fallecido a fines del 2020 afectado de Covid.

Hasta ahora Abboud aparece solitario frente a la arremetida que asumió contra Molinuevo y su nuevo funcionario. Ninguno de los restantes integrantes del bloque opositor, entre estos algunos del propio peronismo y del Partido de la Justicia Social (PJS), se pronunciaron sobre el caso. De modo que aparece como muy probable que el pedido de informe de Abboud no prospere en la sesión ordinaria de la semana próxima.

Más de 20 serenos

El edil advierte esa posibilidad y de ahí que anticipó que si en el Concejo no es aprobada su petición, la formalizará a través de Mesa de Entradas de la Intendencia. Y de no conseguir respuestas ahí, su inquietud la trasladará a la justicia. “Herrera no puede salir a decir que se le otorgó la vivienda a Vega como cuidador cuando el municipio tiene más de 20 serenos. Además si en ese convenio que desconozco estuvo el ánimo de solucionar la carencia de vivienda de un empleado, el mismo derecho tienen las otras 8.000 familias que no tienen en este momento techo propio en la ciudad” remató.