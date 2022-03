Qué hay para ver en CCC Go y las plataformas de streaming

CCC GO

Batman vs. Superman: El origen de la justicia: edición definitiva

(HBO, a las 12.07)Ante el temor de lo que pueda hacer Superman, Batman aparece para ponerlo a raya, mientras que la opinión pública debate acerca de cuál es realmente el héroe que necesitan. Pero una nueva y peligrosa amenaza para la humanidad surge rápidamente y deben aliarse para vencerla. Con Ben Affleck y Henry Cavill.

Vienen por el oro, vienen por todo

(cine.ar, a las 18) Documental. En Esquel, una empresa canadiense obtiene los derechos para extraer oro y plata de una mina ubicada a siete kilómetros de la ciudad. El emprendimiento parece ser la solución para el 50% de la población que vive por debajo de los límites de pobreza, pero genera polémica.

Desapareció una noche

(paramount network, a las 21) Patrick Kenzie es un investigador privado que lleva el caso de una niña secuestrada, cuya tía le ruega que se sumerja en los peligrosos bajos fondos de Boston, a donde la Policía no puede acudir. Policial basado en una novela de Dennis Lehane, con Casey Affleck.

Manchester junto al mar

(dhe, a las 23.15) Lee Chandler es un hombre solitario que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano Joe ha fallecido. Allí se tendrá que hacer cargo de su sobrino y enfrentarse con su trágico pasado. Con Casey Affleck y Michelle Williams.

DISNEY+

Los ojos de Tammy Faye

Biopic del extraordinario ascenso, caída y redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker. En los años 70 y 80, junto a su marido, Jim Bakker, pusieron en pie prácticamente de la nada la red de cadenas religiosas más grande del mundo así como un parque temático, y gozaron de una inmensa popularidad gracias a sus mensajes de amor, aceptación y prosperidad. Tammy era legendaria por sus pestañas indestructibles, su original forma de cantar y su generosidad a la hora de acoger a personas de todo tipo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las irregularidades financieras, las rivalidades e intrigas y los escándalos derrocaran un imperio construido con gran meticulosidad. Con Jessica Chastain (nominada al Oscar por este papel) y Andrew Garfield.

No fue mi culpa

Serie mexicana de 10 episodios, basada en hechos reales. Mariana, una mujer que debe enfrentar la peor tragedia de su vida cuando su hermana menor, Lily, desaparece misteriosamente. Dos años más tarde, encuentra su cadáver y jura no descansar hasta descubrir la verdad y al culpable. La serie presenta una historia principal que se cuenta a lo largo de toda la temporada, pero en cada episodio se cuentan otras historias que enriquecen la trama.

This is us - temporadas uno a seis

Exitosa serie que mezcla drama y comedia. Se centra en la vida de un grupo de personas que nacieron el mismo día, que juega de nexo de los diferentes protagonistas y hará que sus vidas se crucen y cambien para siempre. Entre ellos están Rebecca (Moore) y Jack (Ventimiglia), una pareja de Pittsburgh que espera trillizos. Aborda el amor, la vida y la derrota por varias generaciones.

AMAZON PRIME

SOS mamis: la película

Cinco mujeres se organizan y comentan el día a día de sus hijos a través de un grupo de WhatsApp. Cuando se enteran de que una de ellas tiene una deuda con la escuela, todas se unen para ayudarla, sin saber que las cosas que tendrán que hacer serán absolutamente inusuales. El filme es un spin off de la exitosa serie web chilena que derivó en un libro y una obra de teatro. Actúan Paz Bascuñán, Tamara Acosta, Loreto Aravena, María Elena Swett y Jenny Cavallo.

MUBI

YO ESCUCHÉ A LAS SIRENAS CANTAR

Relato sobre un fotógrafo principiante que consigue un trabajo de oficina en una galería de arte. Obra del realismo mágico de la directora feminista Patricia Rozema, de tono excéntrico y absurdo e ideas simples, es una de las más legendarias películas canadienses. Se presenta restaurada en 4K, como parte de un programa doble que incluye otro flime de Rozema más reciente: “Mouthpiece”, adaptación de la obra de teatro de Amy Nostbakken y Norah Sadava.