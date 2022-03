Un argentino rompió el récord mundial de alcoholemia

Un hombre oriundo de Pilar chocó contra una columna del alumbrado público en la madrugada del martes. El protagonista del accidente manejaba un Nissan modelo Tiida, y en vez de doblar en la rotonda que une las zonas del centro y de la playa, siguió de largo e impactó con el poste ubicado sobre diagonal San Martín y Av. 59.

Cuando las autoridades se acercaron para realizarle el control de alcoholemia, la prueba dio como resultado 5,5 gramos de alcohol en sangre, según detalló Clarín. Se trata del valor más alto registrado en todo el mundo. En el 2016, un español había batido el récord internacional, la prueba había arrojado que el hombre tenía 4,75 gramos de alcohol por litro de sangre.

"Cuando vimos el 5,5 que arrojó el test de alcoholemia realizado por los inspectores de tránsito. Quedamos atónitos, no lo podíamos creer. Tenemos que agradecer que no haya habido un accidente peor porque las leyes son muy laxas con respecto a este tipo de faltas. De milagro no tuvimos una tragedia peor", dijo César Ciancaglini, de Defensa Civil de la ciudad.

Según publicaron medios locales, los agentes de tránsito estiman que el auto circulaba a gran velocidad, ya que el tren delantero del auto quedó completamente destruido y los restos de la trompa salieron disparados varios metros.

En comunicación con TN, Ciancaglini confirmó que el auto "fue acarreado hasta el depósito municipal" y que el hombre del récord de alcoholemia "sufrió golpes leves y quedó internado en el Hospital local".

Sin embargo, especialistas detallaron que una persona que tenga 3 gramos de alcohol en sangre se encuentra al borde del coma etílico, y no cuenta con los reflejos necesarios para poder coordinar y manejar un auto, por lo que se levantaron sospechas frente al buen funcionamiento del aparato medidor.