Cartas de lectores II: Día del Agua

El 22/03 es el Día Mundial del Agua. La Ley 6.253 de Medio Ambiente, en el Art. 10 dice: “Queda prohibido a toda persona, individual o titular responsable de plantas, instalaciones de producción o servicio, realizar volcamientos de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua”. Al observar el río Salí o algunos de sus tributarios, podemos ver que la ley no se cumple. Hay: vertidos de efluentes industriales de todo tipo sin tratar, residuos sólidos urbanos (RSU), olores nauseabundos, etc., Las consecuencias son: alteración física y química del agua, impacto en la biodiversidad, la flora, la fauna, el paisaje, en las poblaciones ribereñas, en las demandas bioquímica y química de oxígeno. Conclusión: el río Salí transporta agua que no es apta para ningún uso. Esto afecta también al embalse de Río Hondo, lo contamina y acelera su colmatación y eutrofización y perjudica a los ecosistemas acuáticos y a la salud de las personas. La falta de una política de Estado, de planes y programas para administrar la cuenca, ha favorecido la erosión de los suelos, las inundaciones periódicas, la desaparición de los bosques ribereños etc. La cuenca Salí Dulce es la segunda más contaminada de la Argentina. El desinterés del PEP es evidente: nunca denunció o participó como querellante en los juicios por contaminación en los tribunales de nuestra provincia o en el ámbito federal (dejo a los ciudadanos librados a su suerte). De los derrames cloacales que invaden la ciudad capital y que constituyen un cóctel de bacterias, virus y microorganismos patógenos, mejor ni hablar. El agua es un tesoro, muchos tucumanos no lo saben y desconocen el proverbio africano: “El agua sucia no puede lavarse”.

Juan Francisco Segura

[email protected]