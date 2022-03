Otro premio para un cortometraje tucumano

“Florencia Lobo, la protagonista de ‘Responsables’, ganó el premio a Mejor actriz en el Autumn Film Festival de Barcelona. Este es el segundo galardón internacional que obtiene nuestro cortometraje, porque en 2021 ganamos el Premio del público en el Dramatica Film Festival, también en Barcelona”, informa Franco Mirra Giolitto, director y guionista del filme.

“La verdad es que es un gran reconocimiento a nuestro trabajo; nos llena de orgullo y significa un crecimiento para el cine tucumano y, obvio, argentino”, agrega.

Si bien es un premio para la protagonista, Mirra Giolitto lo recibe como un reconocimiento al equipo en general: “más que nada es un reconocimiento que sirve para que el proyecto pueda impulsarse. Cuando uno hace cine, como su pasión, no lo hace por los premios, pero si vienen nuevos premios, buenísimo, si bien los premios responden a criterios subjetivos de los jurados”. Mirra Giolitto cuenta que contactó a Lobo por recomendaciones, y que en el casting la actriz mostró “eficacia para el papel. Es muy valiente haber aceptado el personaje. Es un papel difícil porque tiene escenas explícitas de sexo y violencia, es muy crudo”.

“’Responsables’ narra la historia de una estudiante secundaria que mantiene relaciones sexuales con su psicólogo en un hotel, y queda embarazada. Ante esta situación el psicólogo no quiere saber nada del tema y la chica no sabe qué hacer. Llama al padre pidiéndole ayuda y explota el conflicto”, sintetiza el director, que aclara que el tema central no es el aborto sino la violencia de género.

DIRECTOR Y ACTRIZ. Mirra Giolitto y Lobo, con el premio obtenido,

El corto ganó dos premios internacionales y cinco nacionales. Obtuvo cinco premios en el FAET (Festival de Escuela de Cine de Tucumán). Y fue nominado a Mejor Banda Sonora en los Premios Mercedes Sosa. En resumen “Responsables” lleva 29 nominaciones en total entre festivales internacionales y nacionales.

Desafíos

Lobo, la actriz galardonada, respondió preguntas acerca de su experiencia en el proyecto “Responsables”.

- ¿Qué te interesó del proyecto?

- Me pareció interesante el guión cuando lo leí, en 2019. Era un año súper ruidoso a nivel socio-político en el país, porque se ponía en escenario el debate por la legalización del aborto. Y el corto, a través de la ficción, no dejaba de ser un proyecto donde se manifestaba un entramado de discursos y posicionamientos, en los que el espectador iba a sentirse atravesado y totalmente identificado. Porque el arte es eso, una expresión, un grito y una denuncia a la sociedad sobre la realidad.

- ¿Cuáles fueron los desafíos al interpretar tu personaje?

- Muchísimos, desde lo más físico y estético hasta lo más interno e íntimo del personaje, lleno de dudas, de miedos y la rebeldía misma, propia de la edad. Con 24 años yo volvía a ponerme el uniforme del colegio y tenía que interpretar a una adolescente de 17 años. También había que enfrentar un abanico de emociones, desde el goce hasta la furia. En lo personal me llevó a observar y a estudiar en el día a día, en la calle, en películas y libros, cómo se expresan los adolescente.

- ¿Cómo fue el trabajo con el director?

- El director y yo tenemos la misma edad; hubo mucha similitud de códigos a la hora de trabajar juntos. Fueron muchos días de ensayos previos al rodaje, en los que trabajamos los vínculos de los personajes. Entrenábamos mucho las emociones, desde lo corporal, con improvisaciones, con juegos, hasta lo más analítico, en este caso el sentido, y por último nos acercábamos a la letra. Es importante, antes de llegar al set, haber logrado establecer esas conexiones entre los actores y el director, teniendo en cuenta que son horas y días de rodaje y la cámara, a diferencia del escenario, lleva otro tiempo de agenda que cumplir. Es un trabajo más alejado de la representación misma, es más verosímil, interno e íntimo técnicamente para los intérpretes.

- ¿Qué significó para vos ganar el premio?

- Es un mimo, un reconocimiento muy satisfactorio que me lleva a seguir -por supuesto- estudiando y entrenando en esta profesión desafiante que es la actuación. El premio no sólo es mío en cuanto “la protagonista” de Responsables, sino es de todos los que participamos. Desde el director, los realizadores audiovisuales y los intérpretes, en una sinergia donde el aporte de cada uno conlleva a un todo. Y es un impulso para el cine local, que sigue dando mucho que hablar en sus producciones tanto desde nuestra casa, Tucumán, al país y al mundo. Este sí que es un motivo más que festejar para los artistas independientes.