Debido a la cantidad de cuadros respiratorios aconsejan mantener los cuidados sanitarios

Debido a la presencia de cuadros respiratorios, el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, pidió a la ciudadanía que mantenga las medidas que se popularizaron a partir de la covid-19, como el uso del barbijo, de la distancia y la higiene de manos, debido a que estas protegen también contra otros virus.

"A pesar de que estamos con una baja importante de casos de covid-19, todavía hay circulación viral comunitaria. Eso significa que debemos seguir cuidándonos con el uso del barbijo, la distancia y la higiene de manos", dijo Medina Ruiz.

Apuntó que además del coronavirus están circulando otros virus, como influenza, adenovirus, sincitial respiratorio; y subrayó que el barbijo protege del contagio de todos esos.

“Por eso le pedimos a la población que si va a ir a un lugar concurrido, cerrado, como el colectivo o si van circular por el centro de la ciudad, debe seguir usando el barbijo. Le recordamos que es una medida obligatoria a nivel nacional y provincial", sostuvo el ministro.

En cuanto a los hisopados, aseguró que hay una baja significativa. "Los testeos están por debajo de un 2% de positividad, y en un momento llegamos a estar por encima del 70%. Pero eso no significa que no haya virus circulando. Pueden haber personas que no están vacunadas o que están inmunodeprimidas y pueden hacer enfermedad grave, por ello se insta a seguir con el uso de las medidas sanitarias", indicó.

Respecto de la vacunación antigripal, confirmó que ya están en la Argentina las dosis; y añadió que probablemente en los próximos días sean distribuidas en Tucumán. "Aún resta saber cuáles vacunas son. Es decir, si son para mayores de 65 años o para niños. Lo que sí hay que destacar es que como sucede siempre, se inicia la inmunización con el personal de salud y luego personas de riesgo", concluyó.