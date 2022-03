El enojo de Gustavo López con Francella: "Me parece una boludez lo que hace"

El periodista Gustavo López cargó contra el actor Guillermo Francella por el festejo que compartió luego del triunfo de Racing sobre Independiente en el clásico de Avellaneda.

Francella, confeso hincha fanático de la "Academia", recurrió a su clásico “Buen día... hermosa mañana, ¿verdad?” Esa frase la instaló en el mundo del fútbol por su antigua película de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos, de 1992.

El video se viralizó a través de las redes sociales durante el domingo. Sin embargo, no todos se divirtieron con Francella.

“Escuchaba en el auto una muy buena energía racinguista hoy a la mañana. Faltaba Francella y estaban todos, eh”, dijo López en el programa de radio La Red. “Es simpático Guillermo”, quiso tranquilizar Leonardo Gentili con su comentario, pero no hizo más que chicanearlo al conductor que disparó: “¡Guillermo! Me parece una boludez lo que hace, pero bueno... Ya es un hombre grande para esas cosas, Muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un riconcito para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y éste te muestra el parque”.

El reproche del polémico periodista generó tanta repercusión que terminó siendo tendencia en las redes sociales. ¿Llegará la respuesta de Francella?