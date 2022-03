Video: así fue la reacción de Del Potro y el Kun Agüero al gol de Boca

Boca Juniors dio el golpe y venció a River Plate en el Monumental tras cinco años. El encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga finalizó con 1 a 0 para los Xeneizes, por el gol de Sebastián Villa a los nueve minutos del complemento. El gol del colombiano llegó tras un blooper entre Leandro González Pirez y Franco Armani.

Esta situación provocó una reacción especial de Juan Martín del Potro y Sergio “Kun” Agüero, quienes disfrutaron juntos del Superclásico en vivo por la cuenta de Twitch del Kun. El ex tenista, confesó ser hincha de Boca Juniors, y celebró su gol de manera efusiva, gritándolo con mucha fuerza llegando incluso a asustar a un perrito que los acompañaba.

Por su parte, el Kun quedó sorprendido por el grave error defensivo de River Plate que propició el tanto visitante. “¿Qué hizo el defensa de River? Mirá lo que hizo. Qué error se mandó”, opinaron al respecto.

El video con las reacciones de los ex deportistas se viralizó rápidamente, como así también un detalle no menor en la pared que tiene el Kuno en su habitación: Agüero exhibió dos camisetas de la selección argentina, una de Diego Maradona y la otra de Lionel Messi, mientras que la restante es la del Barcelona, con el dorsal 19 que utilizó el ex delantero en su breve paso por el fútbol español.