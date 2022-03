Cartas de lectores VIII: incertidumbre

En oportunidad de la visita del Presidente a la Provincia, me sorprendió, pero no gratamente, los abrazos, la euforia y la efusividad entre los políticos y funcionarios presentes en el acto donde supuestamente festejaban el “éxito “del oficialismo en el Congreso, a pesar de los jirones que dejó en el recinto, al momento de tratar el acuerdo con el FMI, presionado por la oposición. Estas expresiones quizás serían justificadas, de no terciar en el asunto dos puntos que pueden ser causales de rechazo al acuerdo, frustrando a los aplaudidores de turno. El primero a todas luces técnico, radica en la exclusión del plan económico inicialmente incluido en el acuerdo, que garantizará los recursos para hacer frente a los vencimientos futuros, y que podría ser el argumento a esgrimir por el CEO del FMI, para coaccionar con el rechazo, y presionar políticamente al Presidente Fernández. El segundo está condicionado por la geopolítica, porque al único CEO del FMI, no le interesa demasiado, si Argentina paga o no la deuda, ya que el objetivo primario, que significó introducir al organismo de crédito en el País, fue para condicionarnos política, ideológica, y financieramente a los argentinos, intentando contrarrestar el avance de las potencias orientales en América Latina. Desde luego que las exposiciones del Presidente, en oportunidad de su visita a Rusia y China, más el agradeciendo a ambos Países por el envío de las primeras vacunas contra la Covid-19; y sugerirle a Putin utilizar Argentina como portal de acceso al continente, agregada la firma del acuerdo por la Ruta de la Seda con el gigante asiático, instauró un escenario, que despertó la ira y las ansias de venganza del CEO del FMI. A poco más de 48hs., de la decisión del Directorio del organismo, los argentinos, estaremos inmersos en la incertidumbre que significa el endeudamiento para nuestro futuro.

José Emilio Gómez

[email protected]