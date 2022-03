Cartas de lectores III: calles destruidas

Mediante este prestigioso diario quiero hacer un pedido en mi nombre y el de muchos vecinos, una súplica en realidad a las autoridades que correspondan para que dispongan la reparación de todas las calles de Villa Alem, zona Sur de esta ciudad. Si recorren con mucho cuidado para que no destruyan sus vehículos, las calles interiores del cuadro comprendido por avenida Roca, Marina Alfaro, Américo Vespucio y avenida Alem, verán el estado calamitoso de sus arterias, con inmensos baches, hundimiento de pavimento, falta de tapas de registro, excavaciones sin cerrar, en fin todo lo que haga imposible transitarlas. Desde hace muchos años que no se hace aquí ninguna obra vial de mejoramiento de calles. Esto empeora con cada lluvia. A fuerza de ser sincero, tengo que decir que con la llegada de tiempos eleccionarios, somos visitados por los señores políticos. Nos prometen total prosperidad, nos ensucian las paredes y pasada la elección no regresan más. Sobre el particular algún político que hizo ilusionar diciendo que cerraría la grieta. Por favor, aunque sea, las del pavimento.

Víctor Hugo Romano

Pasaje Marti Nº 531

San Miguel de Tucumán