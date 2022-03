Qué ver en CCC Go, Netflix, Mubi y Movistar+

CCC GO

El origen (HBO, a las 11.45)

Dom Cobb es el mejor en el arte del robo de valiosos secretos del subconsciente. Ahora es un fugitivo y tiene una oportunidad de redención, implantando un recuerdo. Sin embargo, un peligroso enemigo parece predecir sus movimientos. Con Leonardo Di Caprio y Joseph Gordon-Levitt.

Broken city (TNT, a las 17.20)

Siete años después de abandonar la Policía de Nueva York por haber matado a un violador, Billy Taggart trabaja como detective privado, sobre todo investigando infidelidades. Con Russell Crowe y Mark Wahlberg.

En las buenas y en las malas (Golden, a las 18.44)

Sebastián y Valeria están hace tres años en una relación estable y feliz. Valeria se entera de que está embarazada y Sebastián decide pedirle matrimonio. Todo se complica cuando Pamela, una joven que trabaja con él, se empeña en seducirlo. Comedia mexicana.

Why Did I Get Married? (Paramount Network, a las 22)

Cuatro parejas se reúnen todos los años para divertirse y ver en qué puntos se encuentran sus respectivas relaciones. En esta ocasión, viajan a las Bahamas. Todo se complica con la aparición del ex de una de las mujeres.

NETFLIX

Las inclemencias del amor

Serie coreana sobre el trabajo y el romance de las personas que trabajan en el servicio de pronóstico del tiempo. Jin Ha Kyung es una persona inteligente con una personalidad fría y sensible. Por otro lado, Lee Shi Woo es un tipo que puede parecer torpe y tonto pero que tiene un coeficiente intelectual de 150 y se toma en serio su trabajo en el servicio.

Un lugar seguro

Drama romántico turco que gira en torno a la figura de una madre soltera que padece una enfermedad terminal. Mientras afronta el destino que le viene y lidia con el futuro de su testarudo hijo de seis años, conoce a un agradable soltero con el que conecta desde el primer instante.

MUBI

Goodbye solo

Una emocionante historia protagonizada por Souléymane Solo, un taxista senegalés de 34 años. Un día lo contrata William, un hombre de 70 años cansado de todo. En dos semanas tiene que llevarlo a Blowing Rock, la cumbre de una montaña rocosa desde donde planea suicidarse. El taxista Solo decide hacerse amigo de este viejo cascarrabias e intenta que cambie sus planes antes de llegar a destino. Una de las mejores películas de los últimos años según The New York Times, cima incuestionable de la carrera de su director Ramin Bahrani.

MOVISTAR+

Jinetes de la justicia

Con el talentoso Mads Mikkelsen como protagonista, “Riders of Justice” es una de las grandes películas del año. Dirigida por el danés Anders Thomas Jensen, la historia -mexcla de thriller y comedia- se inicia yras lo que parece un accidente fortuito en un tren. Markus, militar de servicio, tiene que volver a casa con su hija adolescente al morir su esposa en el fatídico accidente. Todo cambiará cuando un par de geeks de las estadísticas que también iba en el tren expongan una teoría infalible sobre lo que realmente sucedió. El filme es una fusión de tonos narrativos, subgéneros y lecturas subyacentes. Va desde el drama paternofilial hasta una comedia salvaje, incómoda y negra, para después psasar a un thriller de violencia contundente.

Freddie Mercury: el show final

Documental narra la historia del macroconcierto de homenaje al cantante de Queen seis meses después de su muerte. En abril de 1992, el estadio de Wembley (Londres) acogió uno de los conciertos más espectaculares de la historia. Los miembros de Queen fueron los encargados de organizar este evento que pretendía crear conciencia sobre el VIH, la enfermedad que seis meses antes se llevó a Mercury y que estaba matando a miles de personas en todo el mundo. Metallica, Guns N’ Roses, David Bowie, Elton John y George Michael, entre otros muchos grandes nombres, fueron algunos de los artistas que se subieron al escenario.