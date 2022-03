Como su sueldo era bajo, decidió en protesta, vivir en un cubículo en su oficina

Chibuzor Ejimofor, quien se da a conocer @calm.simon en redes, es el protagonista de una historia viral de la que se habló mucho los últimos días. Contó su experiencia a través de TikTok y durante varias semanas millones de personas en todo el mundo siguieron su extraña protesta. El joven decidió mudarse al cubículo de su trabajo y empezó a dormir allí a modo de protesta. Lo hizo porque, según él, su sueldo no es suficiente para pagar un departamento o una casa.

“Este soy yo sacando todas mis pertenencias de muchas valijas. Me estoy mudando de mi departamento a mi cubículo en la empresa. No me pagan lo suficiente para alquilar así que, a modo de protesta, me vine a vivir a mi trabajo. Veremos cuánto tiempo puedo vivir así”, expresó en otro de sus videos.

Apenas cuatro días pudo vivir allí ya que apenas se hizo viral, el equipo de Recursos Humanos de su empresa le solicitó que retirara sus pertenencias y borrara los videos o sería despedido. Finalmente, el hombre decidió renunciar y abandonar la oficina. Según lo que consignó el portal Ladbible, Ejimofor no quería obtener ningún beneficio sino visibilizar su protesta y hacer ver lo mucho que cuesta pagar un departamento en Seattle. Por el momento se hospeda en un Airbnb.