Inesperado adiós a Martín Aramburu

El rugby argentino se desayunó ayer con una trágica noticia. Desde Francia llegaba la información del asesinato del ex Puma, surgido en CASI, Federico Martín Aramburu, de 42 años. Según testigos, fue a la salida de un bar. En su honor y recuerdo, en todos los partidos que se jugaron, se hizo un minuto de silencio.

“Lo conocí en 2015, en Biarritz, cuando estuve jugando allí. Nos hicimos amigos. Estoy muy triste por esta noticia. No dejo de pensar en su mujer e hijos”, comentó aún incrédulo por lo sucedido Benjamín Macome, que compartió equipo con “Fede” cuando estuvo en Francia. “Como jugador fue excelente, triunfó en Los Pumas y en el rugby francés. Como persona era muy cercano a los amigos, al grupo. Muy carismático y buen tipo. Una pérdida irreparable”, agregó el también ex jugador de Los Pumas y de Tucumán Rugby.

Simón Poliche, actual jugador de la Primera del “Verdinegro”, también tuvo una amistad con el ex CASI hace unos años. “Federico fue la persona que me llevó a Francia en 2015. Me abrió las puertas del mundo profesional en Biarritz Olympique”, rememora Poliche, que aún no puede creer el desenlace que tuvo el wing, con el cual tuvo su último contacto en Cafayate el año pasado. “Era una excelente persona, que me ofició de traductor en el equipo. Guardo un grandísimo recuerdo de él, de su familia. Pasamos muy lindos momentos”, completa Simón.

Por su parte, gente muy ligada a la ovalada también dejó sus sensaciones en cuanto a este lamentable hecho. “Para los de nuestra edad fue un contemporáneo. Lo vimos jugar en CASI, en Los Pumas y en el rugby de Francia. Todavía recuerdo el try sobre el final, en el Mundial 2007, a Georgia y luego a Francia por el tercer puesto”, dijo Enrique “Quique” Brizuela. “Muy bien por el minuto de silencio en todas las canchas del país”, agregó “Quique”, simpatizante de Natación y Gimnasia

Lucas Escobedo, wing de los “Blancos”, opinó que es muy triste y trágico lo que le pasó a Aramburu. “Fue un gran jugador, que tuvo una importante trayectoria y que le dio alegrías a todos los argentinos con tries importantes”.

“Fue un hecho que enluta y entristece al rugby argentino, sobre todo por ser una persona muy vinculada al deporte”, afirmó el presidente de Tucumán Rugby, Miguel Barrera, que de paso envió un gran abrazo de condolencias a la familia del ex jugador y a los integrantes del Club Atlético San Isidro.

El tucumano ex Natación, radicado en Francia y ex compañero en Los Pumas que lograron la medalla de bronce en 2007, Omar Hassan, en su cuenta de Twitter despidió a su amigo: “¡Buen viaje ‘Fede’ querido! ¿Por qué? ¡Qué se haga justicia!”, escribió, acompañando con una foto de Aramburu con la camiseta de Los Pumas.