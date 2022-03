¿Cuáles son las obras que más necesita Yerba Buena?

Imponentes árboles, lujuriosa vegetación, una calma acunada por coros de quetupíes y chingolos, fincas. Así era en los años 60. Pocas décadas después, sobrevino el vértigo del progreso. A diferencia de otras ciudades que crecieron desordenadamente alrededor de su fuente de trabajo, como los ingenios azucareros o el ferrocarril, ella lo hizo a la vera de una avenida. En pocos lustros, bares, restaurantes, centros comerciales, countries, barrios, brotaron como hongos. La Ciudad Jardín se fue urbanizando, también inundando en algunos sectores con las copiosas lluvias, como el barrio Marti Coll. Se hicieron algunas obras hidráulicas, pero al parecer no las suficientes. ¿La construcción del canal La Rinconada sería una solución parcial o definitiva? ¿Son necesarias otras obras? ¿La superficie de Yerba Buena está impermeabilizada y por lo tanto, el suelo no absorbe el agua caída? El intendente Mariano Campero, los ingenieros hidráulicos Franklin Adler y Claudio Bravo, el ambientalista Juan Antonio González y el director provincial del Agua, arquitecto Juan Saravia, echan una mirada a este asunto.

Gaviones y diques en el cerro

Mariano Campero

Son varias las obras que hay que hacer: en canal Sur y en la ampliación, en la zona del Camino del Perú, entiendo que esa obra ya está presupuestada. Después la laguna de laminación en la zona de la Universidad y El triángulo, pero para que Yerba Buena no se inunde en sí porque todas estas obras lo que hacen es que no se inunde la capital básicamente, le bajan la velocidad al agua mientras pasa por Yerba Buena. La Solano Vera y la 9 de Julio no se han vuelto a inundar más, y en las otras calles, a los 20 o 30 minutos después de la lluvia ya están más o menos transitables, salvo que caigan como la última vez 100 milímetros, no lo resiste nada, Nueva York se inunda. Para resolver el problema de fondo hay que hacer trabajos más bien en el cerro, desde Anfama hasta acá porque el río a veces viene crecido y acá no está lloviendo. El canal que pasa por Las Yungas no viene lleno por la lluvia de Yerba Buena solamente, capaz que hay sol y el canal viene colapsado porque está lloviendo en el cerro. La Solano Vera se inundaba, hoy en día, no. Te repito, cuando caen 100 mm en 40 minutos, ahí sí tenemos inconvenientes. La obra que se hizo en la Solano Vera, la San Luis, la 9 de Julio, funciona perfectamente. Sí, hacen falta más trabajos, infraestructura, sobre todo, a la altura de los cerros. Como te decía, muchas veces llueve en Anfama y esa agua viene para acá por el río Muerto. ¿Impermeabilidad del suelo? No, al contrario, YB tiene más de 20.000 árboles, es una de las ciudades que más árboles per cápita debe tener; tenemos un Jardín Botánico de más de 100 hectáreas. Hay mucha gente que habla sin conocer; en la década del 40, lo que era el cerro en Las Yungas, estaba talado entero. El canal La Rinconada no es la solución de todo, hay que trabajar en el cerro. Nosotros estamos siguiendo el plan de 2003. Hemos hecho una obra de 25 millones de dólares, la más grande del NOA: la 9 de Julio era un canal a cielo abierto y ha sido totalmente entubado. Hace falta el ensanche de algunos canales; los trabajos que se están haciendo en el río Muerto van a ser muy importantes, los gaviones que se hagan ahí en la base a la altura del cerro, son clave, se hacen como escalera o lagunas, pequeños diques de contención que hacen que agua vaya perdiendo velocidad. No hay que entubar en el cerro, sino hacer trabajos de gaviones y de diques de contención. Y acá, abajo, en los canales hay que hacer trabajos en los paredones de hormigón y arreglar los caminos que han sido golpeados como el que está frente a Las Yungas o al colegio Pucará, como también Alto Verde.

Intereses económicos

Juan Antonio González

El canal La Rinconada es una solución parcial. Lo que hay que hacer ahí son obras civiles y ambientales. En las primeras, pueden ser lagunas de laminación, ampliación y profundización de canales. Lo de las lagunas es una buena alternativa, porque el mundo se maneja la idea de que si el agua cae en Lules, tiene que quedarse allí y la forma de hacer eso es que se estacione en algún lugar, como una laguna, para ayudar a que infiltre, que agua vaya al subsuelo. Si la cantidad es abundante, viene la solución civil que son los canales de escorrentía, para que se vaya el agua, como el Canal Sur. También hay otras soluciones, como la plantación de árboles que transpiran mucho. Acordate que Soldati, en su momento, transformó el parque 9 de Julio, de ser un pantanal en un parque, plantando eucaliptos. Eso era un pantano y había muchos mosquitos que producían paludismo. Con muy buen criterio, preguntó cómo podían evaporar el agua y alguien le dijo: “poné eucaliptos porque transpiran más de lo que llueve porque chupan de las napas profundas”. Por eso, hay aún grandes eucaliptos en el parque. Alguien dijo el otro día que la capacidad de infiltración de Yerba Buena está agotada, eso es verdad. Está impermeabilizado por las casas, las calles, caminos compactados, entonces el agua, en vez de entrar, fluye. Los canales que se construyen a la par de los countries no son suficientes para sacar el agua, pero sin embargo, se aprueban. Hagamos un barrio, dejemos el equivalente en superficie libre con bosques para que ayuden, hagamos lagunas de laminación, limpiemos los canales, pero son soluciones parciales. No sé cuál será el cálculo de agua que se hizo en su momento en el canal del boulevard 9 de Julio. Con ese volumen si lo tiramos al canal Sur, este va a rebalsar, sin embargo, lo han conectado igual al canal Sur, no sé cómo ha aguantado la última tormenta. ¿Una solución integral? Tocás intereses económicos básicamente, el valor inmobiliario que tiene un terreno en Las Yungas tucumanas es muy alto, entonces prima lo económico. Deberían sentarse Medio Ambiente, la Dirección del Agua, el Instituto de la Vivienda, Vialidad, y empezar a trabajar esto como una cuenca, en forma integral. Hay que reforestar en todos los lugares que se pueda, bordes de arroyos, de río, que es parte de la solución. Si no hay que hacer obras faraónicas para sacar el agua, por ejemplo, duplicar los canales, pero son obras súper millonarias. Muchas ciudades del mundo han hecho eso, por ejemplo, el Sena está canalizado y cada 100 años desborda; Holanda le ha ganado terreno al mar con soluciones civiles.

Proyectos grandes

Juan Saravia

¿Se hará el canal La Rinconada? Hay varios proyectos que están subidos en Nación. Ahora estamos frenados por los cambios que dicen que van a pasar. Son proyectos grandes que no los puede sostener la provincia. Yo asumí hace un año, los pasamos a la Secretaría de Obras Públicas que es la que se encarga de subirlos a Nación. Está prevista su construcción. Otras obras son el Caínzo, que tiene una parte canal y otra que es arroyo, está prevista la reconstrucción hasta el canal Sur, que hay que limpiarlo cada 15 días. Por la falta conciencia de la gente, vive sucio con basura urbana por la gente tira cosas, tenés que estar limpiándolo porque si no va a colapsar siempre.

Errores de planificación

Franklin Adler

El canal de La Rinconada, ¿qué hará?, mandarlo al canal Yerba Buena hacia el arroyo El Manantial y de ahí hacia el río Lules, o sea que el canal de Yerba Buena no descargaría ya en el canal Sur. El problema es grave en el canal Sur, que está destruido, cuya capacidad ha sido superada ampliamente, fue concebido en la época en que toda la cuenca eran cañaverales, había muy poca edificación. El canal Yerba Buena recibe las aguas del río Muerto fundamentalmente, el gran caudal que ingresa no es de Yerba Buena, sino del río. Frente al colegio Pucará, donde empieza el canal Yerba Buena, antiguamente salía el río Muerto y se desparramaba en las calles de la zona de La Rinconada. Si se ven fotografías aéreas de los años 60, el río Muerto tenía un gran cono de deyección que entraba a Yerba Buena y hacía estropicios en La Rinconada. Ese es el gran caudal. Después, sí, recibe aguas de Yerba Buena, especialmente del canal San Luis. Pero lo grave es que todo ese gran caudal que viene del Muerto y se le suma Yerba Buena, hace entrega al canal Sur, que ya no le da el cuero. Muchas cosas no se han hecho, otras se han concebido mal, por ejemplo, que el canal Yerba Buena descargue en el canal Sur fue un error de planificación, tendrían que haber prolongado el canal Yerba Buena como canal de La Rinconada, que podría hacer seguido por la traza del que ahora se propone como de La Rinconada y entregar las aguas en El Manantial, que es el curso de agua que naturalmente la topografía del sudoeste tucumano lleva hacia ahí. El canal Sur fue dimensionado para una época, pero fue totalmente superado. Después hubo obras que han ido destruyéndose totalmente o que no se han ido reparando, haciendo mantenimiento, corrigiendo los errores. Hubo errores de ingeniería, defectos de construcción, es una suma de un montón de factores. Hay muchos otros problemas que están ya del lado del canal norte que fue construido en 1935, cuando había cañaverales, la ciudad se fue expandiendo hacia el norte, Tafí Viejo se fue expandiendo, las obras no se hicieron. Todo eso va sumando, la ciudad, la urbanización, crecen, la agricultura va cambiando, se pasa de la caña de azúcar que era bastante apta para la conservación del suelo a la citricultura que produce mucho más escurrimiento de agua y después se pasó a la urbanización. Estamos cocinándonos en nuestra propia salsa. Esa una realidad, ahora somos víctimas de nuestra propia idiosincrasia, no hemos previsto nada, todo se ha ido transformando en una gran bola de nieve, cuyo costo es enorme, que ni las municipalidades ni el Estado provincial pueden afrontarlo. Está muy claro que a los políticos, estas grandes obras no les importan porque no son electoralistas. Va a seguir todo igual, a los políticos no les interesa la planificación, se juegan a lo que pueden hacer dentro de su período, no tienen ninguna estrategia de futuro, es un tema remanido, ya lo conocemos. Le puedo dar una propuesta que no tiene nada que ver con la hidráulica y las obras, que es la reforma del Estado, en la medida que no lo reformemos vamos a seguir cocinándonos en nuestra propia salsa.