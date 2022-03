Vecinos se quejan por un predio que alberga miles de vehículos

“Cruzan desde el predio para las casas. No se puede vivir así, tengo muchos niños. Ponemos veneno pero no les hace nada”, expresó Graciela Brito, propietaria de una vivienda ubicada justo al frente del predio de calle Mendoza (sin número) en Lastenia. “Al alojar chatarra por supuesto que habrá bichos. El dengue también está presente en el barrio”, agregó.

El predio mencionado corresponde a Secuestros Judiciales y es un espacio en el cual se alojan, desde hace más de cinco años, más de 5.000 vehículos, entre motos y autos. En estos momentos hay una persona que vigila el lugar día y noche. Según explicaron las autoridades, esos vehículos ya cumplieron los requisitos para ser compactados.

“Cuando pasan los 60 días desde que el vehículo está aquí, cumple con el requisito de ser compactado”, apuntó el oficial encargado Oscar Antelo, quien presta servicio en el predio del frente (Seguridad Vial). “Acá hay más movimiento porque la gente puede venir a reclamar por su vehículo. En cambio, enfrente es otra la situación”, agregó.

“Hace 12 años que vivo acá y siempre hubo bichos, pero nunca como ahora. Decidieron limpiar porque venían políticos nada más, pintaron las paredes de blanco y podaron el césped. Ahora hay una invasión de ratas y de mosquitos. Estamos en peligro realmente”, contó Graciela Brito. “Dos de mis chicos tienen un retraso madurativo y además vienen mis sobrinos, es una casa en donde hay muchos niños. Hace poco matamos una víbora en la vereda y es un nido de ratas, tanto en la casa como en el fondo. Salen de ese predio y cruzan para acá. Con mi familia miramos desde el balcón hacia el predio y es un asco. Vienen a tirar las motos y eso es pura chatarra, incluso hay gente que tira basura. Imaginate la contaminacion”, relató.

DEBAJO DE LAS CUBIERTAS. Vecinos dicen que es un nido de ratas.

No sólo el olor nauseabundo por la basura es el que sale desde el predio, sino el de la nafta que emana de los vehículos. “A nosotros nos perjudica por la verdura, fruta y mercadería que vendemos. Desinfectamos seguido el negocio pero igual andan las ratas. Ratones gigantes te diría”, se quejó Alberto Prado, dueño de un almacén que está ubicado a metros del predio.

“Hace años que dicen que van a compactar esos vehículos y nunca lo hicieron. Pasa el tiempo y nada”, agregó. Su esposa, María Barroca, opinó: “por más que limpien la zona, eso seguirá. Es lo que deja la chatarra. Es cierto lo que dicen los vecinos sobre los bichos y las ratas. Andan en todos lados y salen de ahí, por la basura que hay”.

Emanuel, otro de los vecinos del barrio, dijo que hay un olor a basura constante y en su casa también hay muchos mosquitos.

“El predio está alquilado hace años por un hombre que conocí, ya murió y se hace cargo el hijo. Espero que realmente limpien si están diciendo que lo harán. Son muchos años de ver suciedad en el barrio y muchas ratas. Ya no sé qué hacer, cuando llueve entra a mi casa el agua contaminada y encontrás de todo. Es un asco”, expresó Carlos Juárez, un vecino jubilado de la cuadra, ex chofer de colectivo. “Pintaron y dejaron prolijo todo porque venían unos políticos. Todo se hace un barrial, limpien lo que limpien. Lo que deberían hacer es un lote de viviendas en todo caso, si no se corre riesgo de que otras personas vengan a usurpar el predio”, dijo.

El viernes pasado se realizó un acto en el predio con la presencia de Estela Giffoniello, ministra subrogante del MPF; Jorge Fernández, director del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Prodeco); el secretario de Seguridad Luis Ibáñez; y otras autoridades judiciales y policiales. “Hoy se desarrolla el proceso de compactación de cerca de 5.000 vehículos para lo cual se hizo un trabajo minucioso dentro del Ministerio Público Fiscal, por órdenes explícitas del ministro Edmundo Jiménez, que contó con la colaboración de los fiscales para poner a disposición 3.636 unidades para el proceso de compactación”, había dicho Gino Calcaprina, integrante de la Secretaría Judicial a cargo de Tomás Robert. “Por medio de la ley 26.348 elaboramos un listado de vehículos que se encuentran a disposición para su destrucción por parte del Poder Ejecutivo. Entre los objetivos del MPF se encuentran el cuidado del medioambiente y la prevención de enfermedades que se pueden generar como el dengue”, informó.