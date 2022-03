Escándalo en Chubut: absolvieron a tres acusados de violar a una joven

Un tribunal de Chubut absolvió por "falta de pruebas" y por el beneficio del principio de inocencia a tres hombres acusados de violar en grupo a una joven en 2012, en la ciudad de Puerto Madryn. La resolución fue firmada por tres juezas y originó el repudio de organizaciones feministas.

"Absolvieron a los tres imputados por falta de pruebas, en un fallo insólito y sesgado porque durante 10 años se supo y se conoció la verdad en Puerto Madryn, con una víctima que es una sobreviviente por el maltrato que recibió", sostuvo la abogada Verónica Heredia frente a Tribunales, donde hubo incidentes con la Policía.

En una conferencia de prensa que brindó frente a la oficina judicial en Rawson, este sábado, la letrada adelantó que "va a seguir haciendo los recursos y todas las impugnaciones y en todas las instancias" y aseguró: "La víctima fue maltratada cuando vino a brindar sus últimas palabras, así que el resultado de hoy no nos sorprende", opinó.

La sentencia fue dictada por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini. El juicio oral y no público había comenzado el 24 de febrero bajo estricta reserva por disposición de las partes y por expresa instrucción del Tribunal de Justicia de la provincia.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012 en Playa Unión, en el transcurso de una "juntada" de jóvenes en la casa del nieto del exgobernador radical Atilio Oscar Viglione, en la previa a los festejos por el día de la primavera. La chica fue hallada semidesnuda por amigas, con síntomas de haber sido abusada por varias personas.

La denuncia se formalizó en el 2019 cuando se conoció a través de las redes sociales el testimonio de la víctima.

"Fuimos a pasar la semana de la primavera a Playa Unión, Rawson, con un grupo de siete amigas. Estábamos en una fiesta que era en la casa de Robertino y Francesco V. y a poco tiempo de llegar perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones: Ezequiel Q., Leo DV., Luciano M. y Robertino V. Joaquín P. era testigo y Tomás S. sostenía la puerta evitando que entre alguien o que yo pueda salir", relató la denunciante.

"Estaba en estado de shock y entre varias personas me intentaron calmar. Como estaba desnuda, buscaron mi ropa que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación. En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta, al grito de 'no cuenten nada'", relató.

"Al volver a Madryn tuve un intento de suicidio, me encontraron mi mamá y mi papá y les conté lo que pasó, me llevaron al médico e hicieron el protocolo para la atención integral de víctimas de violencia sexual. Robertino V. se comunicó conmigo pidiéndome que 'no lo denuncie porque sus padres se estaban por separar'. Para lavar su nombre, Joaquín P. habló con mis papás mintiendo sobre su participación y confesando que me drogaron para someterme. A los días, una amiga los escuchó hablando, tranquilizándose entre ellos porque yo no había hecho la denuncia", recordó la víctima.

En 2020, el fiscal Rivarola presentó un pedido de juicio abreviado que incluía un acuerdo entre la víctima y los tres acusados para tener penas menores. Pero después de un escándalo mediático al trascender la frase "desahogo sexual" en el escrito del fiscal, el juez Marcelo Nieto Di Biase rechazó el pedido y mandó la causa a juicio.

El repudio de las organizaciones

Manifestantes de distintas organizaciones feministas repudiaron el fallo del Tribunal al grito de "se va a acabar esa costumbre de violar", mientras se produjeron incidentes con la Policía frente al edificio ubicado en Don Bosco 141, de Rawson.

Por su parte, la organización Multifeminista Madryn escribió en su cuenta de Instagram: "Tres juezas patriarcales quedarán en la memoria por representar el horror del poder judicial en Chubut! Repudiamos el fallo del espanto de las juezas Karina Brekle, Marcela Pérez, María Laura Martini. Esto demuestra que el hecho que haya mujeres en la justicia no garantiza una perspectiva de género justa que acompañe a las sobrevivientes", sostuvieron.