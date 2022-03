Noelia Pompa reapareció en un concurso de talentos y sorprendió al jurado

Luego de haberse hecho popular por su participación en "Bailando por un Sueño" y en la obra de teatro "Stravaganza", Noelia Pompa tomó la decisión de irse a vivir a Europa y comenzar una nueva vida.

La artista, sin embargo, no se alejó de su pasión por el baile y decidió participar en el programa "Italia’s got talent" y sorprendió al jurado.

"Otro sueño... Bailar en la tierra de mis antepasados. Me siento una persona afortunada. Claro que no podría haber sido posible sin mi compañero Iván, que con tanta predisposición y talento me ha hecho sentir brillar", escribió en su cuenta de la red social Instagram.

Pompa agradeció además a su compañero de baile. "Claro no podría haber sido posible sin mi compañero Iván Nicolás Emmanuel Anrriquez con tanta predisposición y talento me ha echo sentir brillar....Gracias mi genio bailarín", señaló.

"Fue un gran reto y seguramente sea la puerta de algo grande. Así lo siento y deseo", cerró su posteo.