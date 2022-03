Luego de los insultos, la oposición le pidió la renuncia a Cafiero

Después de que el canciller Santiago Cafiero insultara al periodista Jorge Lanata, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio exigieron la renuncia del canciller mediante un proyecto de Resolución.

“Solicitar la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, licenciado Santiago Cafiero por las expresiones vertidas contra el periodista Jorge Lanata”, sostiene el texto firmado por 15 diputados opositores.

La solicitud lleva la firma de los diputados Cristian Ritondo, Mairo Negri, Rodrigo De Loredo, Omar Di Marchi, Paula Oliveto Lago, Mercedes Joury, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Dina Rezinovsky, Adriana Ruarte, Ana Clara Romero, Gerardo Milman y Virginia Cornejo.

El canciller fue tendencia en las redes sociales al hacerse viral un video en el que se lo ve brindando un discurso en inglés ante la Expo Dubái 2022 y que deja en evidencia que su pronunciación del idioma inglés estaba algo oxidada.

En declaraciones radiales, el jefe de la diplomacia de la Argentina arremetió contra Lanata, luego de que el periodista manifestara que el canciller debió haber hablado en español y tener un traductor. "Pero estamos en un país donde si hablar inglés es un mérito, muestra que estamos en el horno. Fue una vergüenza", apuntó el periodista.

Cuando fue consultado por esta situación, durante una entrevista con María O'Donnell en Urbana Play, Cafiero afirmó: “Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead”. La traducción de sus declaraciones en español sería: “Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí y no me importa”. El insulto del final en español significaría "imbécil", pero su traducción literal sería "cabeza de pene".