Eduardo Feinmann sorprendió a Jorge Lanata vestido para “la guerra contra la inflación”

Motivado por el anuncio de la "guerra contra la inflación" que hizo el presidente Alberto Fernández, el periodista Eduardo Feinmann vistió un look particular. Con un disfraz de soldado con camuflaje, Feinmann afirmó: “Estoy preparado”.

“Empieza la guerra contra la inflación”, expresó el periodista en su cuenta de Instagram este viernes por la mañana y agregó una cuenta regresiva. Había adelantado que en su clásico pase con Jorge Lanata en Radio Mitre pasarían “algunas cositas” y pidió a los oyentes que estuvieran atentos.

Durante el pase, el conductor apareció vestido como si fuera un soldado: con chaleco antibalas, casco y hasta la medalla de una virgen para que lo proteja, según indicó. Su atuendo hacía referencia a lo que había asegurado el presidente Alberto Fernández, quien había dicho que este viernes empezaba “la guerra contra la inflación”. Lo hizo en la previa a la difusión de otro dato negativo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

Entre risas, Jorge Lanata celebró la actitud de su colega. “Los dos tuvimos una idea parecida, pero la tuya fue mejor. Yo traje una cantimplora”, dijo el periodista. “Me queda bastante bien”, agregó Feinmann y agregó: “Espero que la inflación no me reconozca”.

Luego debatieron en dónde sería la batalla. “Yo creo que cerca de la Casa de Gobierno. La anuncia acá, cuando vuelve de Tucumán”, dijo sobre la actividad del presidente Alberto Fernández. Y sus compañeros comenzaron a agregar ramas al look de Feinmann. “Ya no veo, Jorge, me están tapando con de todo”. “Me vienen a sacar fotos de todos los pisos”, agregó Eduardo sobre la repercusión que generó su look este viernes en la emisora. “Te transformaste en una atracción turística”, le respondió Lanata.