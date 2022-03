Habló la mujer que fue sorprendida teniendo sexo con un vagabundo

Sandra Mara Fernandes, la mujer basilena de 33 años, que fue sorprendida por su marido mientras tenía relaciones sexuales con un hombre en situación de calle, sostuvo ante la policía que el sexo fue consentido. Así mismo, afirmó que vio “imágenes de su esposo y Dios” en el vagabundo.

En una serie de audios de Whatsapp difundidos por los medios brasileños, Sandra contó que al ver al indigente le dieron “ganas de darle un abrazo”. Relató que incluso se besaron frente a su suegra, lo que dejó a la mujer boquiabierta, según el diario Metrópoles.

Después del beso, ambos subieron a su auto. “Fui a buscar un lugar oscuro y vacío cerca de la estación de micros para estar juntos. Sentí la necesidad de dejarlo entrar en mi auto”, confesó. También dijo que había recibido un “mensaje de Dios” para ayudar al hombre y luego que vio “imágenes de su esposo y Dios” en el vagabundo.

Sin embargo, su esposo, Eduardo Alves confirmó que su esposa se encuentra internada en un psiquiátrico. Y agregó: “Lo que me dijeron es que ella está en un brote y no puede responder por sí misma. Está en tratamiento, todavía está despierta, pero con medicamentos y no tiene sentido crítico”.

Todo comenzó hace un par de días, cuando Alves, un personal trainer, salió de su casa en busca de su pareja, que había partido unos cuantos minutos antes para ayudar a un hombre en situación de calle que merodeaba por el barrio. Al encontrarlos manteniendo relaciones sexuales, dio una fuerte golpiza al indigente, que fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona.