Trabajadores municipales cursan una diplomatura en Estrategias de Comunicación

Trabajadores de distintas áreas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzaron a cursar hoy la Diplomatura en Estrategias de Comunicación y Administración de Gobierno, que se dicta en la Universidad San Pablo-T.

La capacitación, que tendrá una duración de tres meses y está destinada a empleados municipales o a sus familiares directos, se realiza gracias a la firma de un convenio suscrito por el intendente Germán Alfaro con las autoridades de esa casa de altos estudios.

“Esto elevará la calidad de los recursos humanos y en la atención y servicios que brindan a los vecinos. También va a servir para que los empleados puedan aspirar a un ascenso dentro del municipio”, resaltó el jefe municipal tras la firma del convenio.

El secretario de Comunicación municipal, Juan Pablo Durán, quien tendrá a su cargo la tarea de capacitar al personal municipal como docente invitado para el módulo de Comunicación Estratégica, destacó la gran expectativa que generó entre los trabajadores la posibilidad de realizar esta diplomatura.

“Estamos sorprendidos por la capacidad y el interés de los empleados municipales, que están buscando capacitarse para mejorar en la atención al público”, expresó.

El funcionario resaltó que “este es un proyecto que el intendente Germán Alfaro puso en marcha con la idea de que todo trabajador municipal pueda capacitarse y revertir, de alguna manera, esa imagen que existe sobre el empleado estatal en general, sobre que no brindan buena atención, no están capacitados o no tienen la intención de mejorar el servicio hacia los vecinos”. En este punto, remarcó que el objetivo de esta Diplomatura es brindar a los trabajadores las herramientas necesarias para que puedan crecer profesionalmente y brindar la mejor atención a los vecinos.

Durán contó que estará a cargo del dictado de un módulo de Comunicación Estratégica. “Esta capacitación va a durar tres meses y también van a participar otros docentes que van a preparar al personal en distintos aspectos y luego habrá un examen”, detalló.

El secretario de Comunicación del municipio anunció que se estudia la posibilidad de crear otra comisión para extender la capacitación a otros trabajadores que no ingresaron al cursado por falta de cupos. “Seguramente se va a repetir porque las condiciones son muy beneficiosas, hay mucho interés por parte de los trabajadores y eso nos pone muy contentos para poder hacer otra comisión más para poder brindarles la oportunidad a todos”, completó.

Los otros docentes que tienen a su cargo el dictado de la diplomatura al personal de la Municipalidad son el licenciado Juan Pablo Carrizo Ambertin, quien es director académico; la licenciada Narela Escobar, encargada del módulo de Comunicación Política; la abogada Ingrid Lausberg, quien dará el módulo de Derecho Administrativo; la licenciada Adriana Amaya, responsable técnica de la capacitación; el profesor Javier Younes Vidal, responsable administrativo; y Franco Laquiaire, encargado de la logística.