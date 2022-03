Liga Tucumana: Gramajo y Nieto están dejando las puertas abiertas

“Somos bienvenidas en el ámbito deportivo masculino”

Será que a María Marta Gramajo la transformación que veía en su maestra de jardín de infantes la inspiró. “Siempre recuerdo el momento mágico en el que mi seño Graciela se sacaba los tacos, se ponía las zapatillas y de pronto se transformaba en la seño de educación física… ¡era lo más!”, recordó la dama de 40 años. Un instante como ese, al mejor estilo de los superhéroes, es de esos que marcan un rumbo.

El momento le sirvió para decidir qué credenciales ponerle a su vida. “Soy profe de educación física, recibida en mi querido Aguilares, y rindiendo las últimas materias de mi licenciatura”, explicó la alumna de la Universidad de Nacional de Catamarca (Unca).

Su presente profesional está en Ñuñorco y en el rugby infantil de Huirapuca. “Soy la preparadora física de los clubes y en ‘Huira’, además, entreno al primer bloque de los infantiles”, contó. La mamá de tres adolescentes sabe que marcó un punto de inflexión. Ella, como la seño Graciela, puede inspirar. “Uno de mis máximos orgullos es haber ocupado lugares que históricamente estaban destinados únicamente a los hombres. Soy una pionera en la preparación física de fútbol masculino en la Liga Tucumana, es un gran desafío, personal y profesional que emprendí con gran responsabilidad y de lo cual siento orgullo”, aseguró incluso gozando la presión que puede generarle su percepción.

INDICACIONES. Gramajo sigue con atención la entrada en calor de los jugadores antes del amistoso contra Santa Lucía. El debut en el torneo local está muy cerca.

“Entrar en el rugby y el fútbol, como todo lo nuevo, se plantea desafiante. Pero aquí estamos: ya las puertas están abiertas para nosotras y somos bienvenidas en el ámbito deportivo de categorías masculinas. Nos sumamos al trabajo en equipo de manera eficiente”, afirmó.

Gramajo estuvo alejada del fútbol desde fines de 2018. Ese mini retiro fue justo cuando ya había aportado bastante al proceso que desembocó en el ascenso de Azucarera Argentina de Concepción. “Las razones fueron exclusivamente laborales. Es muy difícil sostenerse con un solo trabajo; fue una triste decisión, claro está, pero también la mejor”, dijo Gramajo. Fue cuando empezó la licenciatura para crecer como profesional y también como persona, por lo que Ñuñorco tendrá una versión mejorada de la preparadora física. Gramajo está trabajando con el plantel de Hernán González desde hace dos semanas. “A la puesta a punto óptima la estamos realizando acorde a las necesidades que requiere el planteo de juego”, postuló la profesional. ¿Cómo sería? “Jugadores lo más eficientes posible, trabajando de manera consciente para la obtención de los mejores resultados. Queremos calidad no sólo en el trabajo, sino en la convivencia, en el crecimiento personal y el respeto para llegar a la competencia en las mejores condiciones”, especificó Gramajo con todo su arsenal de conocimientos apuntado hacia el debut con Ñuñorco, en abril, en la máxima categoría local.

PUNTO DE VISTA

Personalidad y soltura

Hernán González

DT de ñuñorco

Me sorprendió. Nos encontramos directamente para la primera práctica cuando comenzamos, porque ella estaba en otra provincia. ¡Se plantó con una personalidad y soltura ante el grupo! Como si fuese que lo conocía de toda la vida. Exige y aprieta a los jugadores por el bien de ellos, que es lo que uno pide para que lleguen en condiciones a la competencia. Nos parecemos en algo: uno puede tener una planificación, pero lo mejor es el día a día. Ella resuelve la situación en el momento, por eso deposité plena confianza y vamos llevando una excelente convivencia de trabajo y humana por su dedicación, diciéndome de cada jugador lo bueno y lo malo para mejorar. Por eso estoy muy contento y cómodo con la incorporación de la profe.

“Me siento muy cómoda trabajando con varones”

“Muchos se preguntan: ¿por qué una mujer en el fútbol masculino? Yo les pregunto: ¿por qué no?”, desafía Constanza Belén Nieto. La seguridad tiene que ver con que ella es mujer del deporte que cada vez es más gobernado por los dos géneros. Aunque... “A mí no me tocó pasar ninguna situación desagradable”, reconoció la actual preparadora física de Jorge Newbery. “Pero a quienes se les falta el respeto son a las chicas que se desempeñan como árbitros. Admiro mucho a esas mujeres el valor que tienen de plantarse al frente y dirigir un partido de fútbol en el que la falta de respeto es constante”, remarcó Nieto.

La profesora de educación física recibida en el Instituto de Enseñanza Superior de la ciudad de Aguilares también juega al handball en la primera división del “Aviador”. Fue ese deporte el que la puso de lleno como profesional de la actividad física. “En 2009 ya no podía competir porque quedaba fuera por mi categoría. Fue entonces que el profesor Carlos Rivadeneira me ofreció ser su asistente. Gracias a él fui por el camino del entrenamiento. Fue quien me motivó a elegir esta profesión”, afirmó Nieto.

DIÁLOGO PERFECTO. Ricardo Amaya, uno de los técnicos de Jorge Newbery, charla con Nieto. La preparadora física tiene en cuenta la opinión del cuerpo técnico.

“Los tiempos cambiaron”, no dudó en establecer. “Actualmente la mujer tiene muchísimas oportunidades que antes. De hecho, la misma Liga Tucumana incorporó la rama femenina, lo cual es extraordinario. También formamos parte del arbitraje y así podríamos nombrar muchos aspectos. Me parece que es momento de dejar el machismo de lado y darle a la mujer el lugar que se merece”, exigió.

El primer club que apostó por su conocimiento fue Azucarera Argentina. “Lo recuerdo con muchísimo cariño. No fue difícil adaptarme, siempre me gustó ver los partidos e ir a la cancha”, recordó Nieto. “También el hecho de haber practicado un deporte, cualquiera sea, da la experiencia de saber qué piensa y cómo siente un jugador. Algo fundamental a la hora de entrenar un equipo”, aseguró.

Nieto, que está en Jorge Newbery desde 2019, puede sumarle un ítem más al listado que facilita las tareas que intrínsecamente disfruta desde hace tiempo. “Me ilusiona más porque soy hincha. Mi abuelo, José Rosa Nieto, fue el creador del diseño del escudo. Nada es fácil, pero tampoco es imposible y, como parte del cuerpo técnico, espero estar a la altura de las circunstancias”, anheló.

Nieto además es instructora de zumba, gimnasia funcional, tiene un emprendimiento de ropa y ayuda en el negocio de repostería de la familia. Sus razones por las que la preparación física es su actividad de cabecera son claras. “Lo lindo de trabajar en un club es que el jugador asiste por voluntad propia, diferente de un alumno de educación física. Me siento muy cómoda trabajando con varones. Hoy elijo seguir por la gente, por su pasión, por lo demandante que es, algo que en otros deportes no se ve”, destacó Nieto.

PUNTO DE VISTA

Tiene que estar con nosotros

Ricardo Amaya

DT de Jorge Newbery

Belén es una persona callada, pero con una personalidad fuerte. Está muy capacitada. Se gana el respeto en base a su trabajo, sin tener que levantar la voz. En 2018 tuvimos que buscar una alternativa. Los dirigentes de Azucarera nos comentaron sobre que ella que ya había trabajado con ellos. A mi hermano, con el que formo la dupla técnica, nos planteó la situación de lo que le hacía falta a nuestros jugadores a un mes de jugar el partido por el ascenso. Ahí me mostró que sabía hacer su trabajo como preparadora física. Ella se fue adaptando a nosotros, fue cambiando su trabajo para poder darnos una pretemporada más larga y mixta. Entonces, estamos convencidos que tiene que estar con nosotros por habernos entregado siempre un jugador en condiciones.