Sergio Denis será homenajeado en su ciudad natal, mientras que la causa cambia de fiscal

Una plaza de Pueblo San José, la zona del sur de la provincia de Buenos Aires donde nació Sergio Denis, lleva su nombre. El vecino más famoso del municipio de Coronel Suárez, el que llevó su tierra por todo el continente en sus canciones románticas, será recordado hoy en ese paseo con un recital del que participarán artistas locales.

El nacimiento de Héctor Omar Hoffman (el nombre real de Denis) fue el 16 de marzo de 1949, que fue instituido como el Día del Músico Suarense, luego del fallecimiento del artista a los 71 años, el 15 de mayo de 2020. Su deceso fue tras permanecer más de un año en coma por su caída al foso del teatro Mercedes Sosa, cuando actuó en Tucumán convocado por ATSA en el marco del Día de la Mujer.

Organizado por la Municipalidad de Coronel Suárez y el Instituto de Cultura de la Provincia, el repertorio del festival será tomado de las canciones más conocidas de Denis, interpretadas, entre otros, por Alex Freidig, Juan Mansilla, Silvina y Fabián Díaz, Juan Pablo Schroh, Palito Ruffa, Albino Lang, Francisco Peralta, Leo Ferreyra, Raúl Benítez, Camila Scialabba, Rubén Garay, Colirio Guarnieri, Fabián Ferreyra y Claudio Quiñones, según se anunció oficialmente.

Con motivo del aniversario del nacimiento, una de las hijas del músico Bárbara Hoffman (los otros dos son Victoria y Federico Hoffman) volvió a reclamar públicamente justicia para su padre en las redes sociales. “Hace tres años recibimos la peor de las noticias. Ese show, a diferencia de los miles que hiciste en infinidad de lugares y escenarios distintos, terminó en una tragedia que nadie esperaba”, escribió en Instagram, acompañando con fotos previas a la actuación que “denotan la felicidad y plenitud que te acompañaba, seguramente sin imaginarte que este sería el final de todo, al menos en este plano”.

“El final de una carrera que estaba a pocos meses de cumplir su número 50, el final de todos los besos y abrazos que la vida tenía reservada para vos, el final de una familia que tuvo que rehacerse como pudo después de tu pérdida. El final de miles de voces y de aplausos que quedaron sin poder ser. El final de todas las risas que encarnabas en tus shows y que ya nunca podrán volver a ser dadas. Seguimos sin respuestas, pero más de pie que nunca por vos porque otros te dejaron caer”, agregó.

La familia está representada por Diego Colombo en la Capital Federal y por Camilo Atim como su letrado en Tucumán. El único imputado por la caída es el presidente del teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisen, a quien consideran responsable por haber habilitado la pasarela desde donde se cayó Denis sin tener barandas de seguridad a sus lados. Hace pocos días, la causa pasó de manos y actualmente la instruye el fiscal regional Mariano Eduardo Fernández (anteriormente el expediente lo tenía la fiscala Mariana Rivadeneira).

“La semana pasada presentamos un escrito para impulsar el proceso y para que se reciba en declaración indagatoria a Armisen, para poder seguir avanzando”, señaló Colombo en medios nacionales. A LA GACETA, Atim precisó que “estamos en una suerte de stand by por el cambio de fiscales”.

“En la causa. tras la junta médica del año pasado, se hicieron pericias técnicas a cargo de arquitectos e ingenieros para determinar el grado de inclinación de la pasarela que unió el escenario a la platea. Nos quejamos, porque no entendemos el sentido de esa tarea, ya que lo central es que ese paso es ilegal y no estaba habilitado ni en condiciones de ser usado. También hubo un planteo para realizar una pericia médica con especialistas toxicólogos para determinar si en el cuerpo de la víctima había supuestas sustancias que podría haber ingerido y afectado su desplazamiento, pero aún no están los especialistas”, añadió Atim.

El planteo judicial apunta a que se llegue a la instancia de juicio oral para determinar las responsabilidades y las penas en un expediente que comenzó como lesiones graves y que actualmente es por la muerte del artista.