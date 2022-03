Un joven de Puerto Madryn fue víctima de "la estafadora de Tinder"

Había entrado a una página de citas con la idea de tener una relación sentimental, pero la mujer a la que conoció lo estafó por $ 4.500.000. Y todo terminó con una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn.

La víctima es un joven de 25 años, de la provincia de Chubut. "Hace alrededor de tres años conocí a través de una página de citas a esta chica, su nombre era Leila", relató, y detalló: "comenzamos a comunicarnos por WhatsApp. Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener. Yo en principio accedí a ayudarla enviando dinero por distintos montos, con el tiempo esto era más frecuente porque sentía que el vínculo era más cercano, más allá de ser virtual”.

Así, el joven terminó cayendo en una trampa muy similar a la que tendía "el estafador de Tinder", famoso por el documental de Netflix. La diferencia es que acá la estafadora era ella, quien recibió más de $ 4 millones durante los últimos tres años para alimentar a su familia, pagar el alquiler de la vivienda y las cuotas que adeudaba.

"Me dijo que había sacado un préstamo, que no podía pagarlo y que había personas que le habían atacado la casa a tiros por no pagar", contó la víctima, y aclaró que él mismo fue quien habló con el prestamista para "negociar" un tiempo de pago.

"Recuerdo que le envié ese dinero para que Leila pague el crédito, sin embargo, yo estuve averiguando y me enteré que ella se había hecho una cirugía de pecho”, agregó. El joven admitió que nunca conoció personalmente a la estafadora, quien todavía es buscada por la policía.

“Hace una semana ella me escribe y me dice que había accedido a un préstamo, que debía pagárselo. Ante mi negativa, recibo mensajes que me dicen que si no pago iba a sufrir las consecuencias, por lo que hablé con mis padres y decidí radicar la denuncia”, resumió.