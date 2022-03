12 respuestas a las dudas más frecuentes del censo digital

¿Si estoy de viaje dónde tengo que censarme? ¿Cómo se registran los hijos de padres separados? ¿El sitio web es seguro? Estas y otras dudas surgieron desde que se habilitó el censo digital, el miércoles pasado. En la plataforma on line el formulario estará disponible hasta las ocho de la mañana del 18 de mayo, que se ha decretado feriado nacional, para que todas las viviendas del país reciban la visita del censista.

1 - ¿De qué me sirve hacer el censo vía internet si igualmente pasará un censista por casa?

- Lo bueno de completar el formulario en internet es que nos ahorrará tiempo el día del censo. En caso de ya haber completado el cuestionario a través de cualquier dispositivo digital con conexión a internet, el censista solo solicitará un código alfanumérico de seis dígitos (nos llega por mail) que no debe estar impreso ni debe ser exhibido: basta que sea relatado para que el censista lo inscriba en el sistema y compruebe que el cuestionario esté correcto y completo. La carga digital no sustituye al censo presencial. Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), responsable de coordinar el relevamiento, sugieren que el intercambio sea en la puerta de la vivienda por prevención sanitaria. La visita será después de las ocho de la mañana y antes de las seis de la tarde.

2- ¿El censo es obligatorio?

- Sí. El censo es obligatorio para todos los habitantes del país (extranjeros con seis meses de permanencia). Quienes no lo realizan pueden ser multados. También hay sanciones por mentir. Las multas por infracción al suministro de información estadística para este censo 2022 oscilarán entre los $ 1076 y $ 106.799, teniendo en cuenta la gravedad de la violación.

3- ¿Qué pasará con quienes no contesten las preguntas vía online?

- El llenado del formulario online no es obligatorio y quienes no lo hagan tampoco recibirán ningún tipo de multa.

4- ¿Quién debe responder las preguntas del censo digital?

- El cuestionario online deberá ser respondido por una persona en nombre de todos los habitantes de la vivienda y está compuesto por 61 preguntas: 24 relacionadas con las características de las viviendas y 37 tratan sobre los integrantes del hogar. Aunque una sola persona responde, es conveniente que todos estén presentes para responder las preguntas personales, como por ejemplo las que tienen que ver con la identidad de género y cómo se autoperciben, que son dos de las novedades de este censo.

5- ¿Por qué piden el DNI?

- Lo primero que hay que generar en el censo digital es el código de vivienda. Para ello se debe poner el número de DNI y la fecha de nacimiento. Este es uno de los puntos que genera más polémica porque el censo siempre fue anónimo. Desde el Indec explicaron que estos datos no quedan registrados en ningún lado, solo se utilizan para constatar que la persona sea real y que no sea menor de edad el que conteste. “El número de documento, junto al día y mes de nacimiento están en una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quién va a entrar a responder el cuestionario digital es una persona real y no un robot, con la edad suficiente (a partir de los 14 años es lo que requiere el censo) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar: esta validación es requerida únicamente para el ingreso al cuestionario censal”, señalaron. Además indicaron que toda la información será resguardada mediante un estricto protocolo de seguridad informática, y será almacenada en los servidores de Arsat bajo técnicas de anonimización, encriptación y gobernanza de los datos, según la Ley 17.622, el Decreto 3.110/70 y la Resolución del Indec 181/2020, se indica en la página web oficial del censo.

6- ¿Cómo se censan los hijos y las hijas de padres separados?

- Los padres se tienen que poner de acuerdo. Se deben censar donde residen y duermen cuatro días o más a la semana, aunque tengan también otro hogar. Si habitualmente pasan la misma cantidad de días en los dos hogares, se incluyen solo en uno de ellos.

7- ¿Dónde se censan las personas que estudian en otra localidad, pero vuelven a su vivienda durante los fines de semana?

- Se censan en la localidad en la que estudian.

8- ¿Una persona que está temporalmente en la Argentina se tiene que censar?

- Solo se tiene que censar si residió durante los últimos seis meses o si piensa fijar residencia por los próximos seis meses.

9- ¿Qué tengo que hacer si estaré de viaje el día del Censo?

- Se puede completar el censo digital y obtener el comprobante de finalización. Si vivís en un departamento, dejar el código del comprobante a un vecino, encargado o persona de confianza del edificio para que se lo entregue a la persona censista. Si vivís en una casa, se puede dejar en la casa contigua o lindante a la tuya.

10- ¿Qué es el código único de la vivienda? ¿Qué debo hacer si no lo recibí?

- Es un código alfanumérico asociado a una vivienda que se genera en la página de inicio del censo digital al ingresar el domicilio y se recibe por correo electrónico. Para obtener este código, el sistema solicitará varios datos de la persona de referencia que ingrese a completar el censo en nombre de todos los miembros de su hogar. En caso de no recibir el código hay que revisar la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verificar el espacio disponible en tu casilla. Si no se encuentra ese mail, se deberá esperar a la persona censista que visitará tu vivienda el 18 de mayo. Ese día todas las personas que no hayan podido completar el cuestionario digital deberán responder el censo mediante la entrevista presencial.

11- ¿Se puede completar el Cuestionario digital en diferentes momentos?

Sí. Para eso hay que conservar el código único de la vivienda que se te enviará por correo electrónico cuando ingreses por primera vez al censo digital. Las respuestas completadas se guardan automáticamente. Una vez finalizado el Censo digital en su totalidad, no se podrán editar las respuestas ingresadas.

12- ¿Qué pasa si la dirección de mi casa no aparece?

- Si la casa no está registrada en el precenso de viviendas del Indec, hay que marcarla en un mapa de Google. En el Indec consideran que la parte más dificultosa del censo digital puede ser la identificación de la unidad geográfica en el mapa. Por cualquier duda se puede llamar al 0800 345 2022.