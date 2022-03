“Dame tu amor” es el pedido de Pablo Harros

Pablo Harros busca un pop melódico con identidad argentina, “que sea hijo del pop rock extranjero en fusión con sonidos y melodías que vienen del tango y del folclore”. Su inquietud derivó en su primer disco, “Dame tu amor”, que presentará esta noche, desde las 22 en el restobar Beckett’s (25 de Mayo 783), secundado por Adrián Romano en guitarras y Sergio Dorieux en batería.

“En el show habrá versiones de canciones muy famosas y temas rítmicos para que todos se levanten a bailar. Y también mis propias creaciones, porque componer es maravilloso, te permite sacar algo que está dentro tuyo en un proceso de transformación de aquello que nos impresionó (sea propio o ajeno) y ponerlo fuera”, le dice a LA GACETA. Un ejemplo es el tema que da título a su álbum: “habla de lo difícil que es admitir lo que sentimos por alguien, pero en otros casos escribí desde una historia o una anécdota de otros que me conmovió como es ‘Solo tenemos que hablar’, sobre las dificultades de una pareja que no supo amarse y se está alejando”.

El cantautor sabe escuchar desde su profesión de psicólogo, además de enseñar música. “Me considero muy afortunado, me recibí muy joven como docente y comenzar a trabajar a los 18 años con niños en las escuelas. Cantaba todos los días de la semana con entusiasmo y alegría, lo que me dio mucha disciplina y entrenamiento. La psicología me aportó muchas herramientas para entenderme e intentar comprender a los demás. Me permitió explorar, indagar, mirar adentro, ser más sensible a la escucha, a los afectos, a las penas, las emociones, al amor. Tener frente tuyo a alguien que sufre te genera un movimiento que te hace reflexionar, que toca algo tuyo, que mueve fibras y que me lleva a crear”, resaltó.

“Más que descubrir, la vocación es algo muy poderoso que te llama y a la que es imposible negarse por más que uno lo intente. En mi familia desde niño me impulsaron a la música, siempre estuvo el apoyo, es donde uno muestra sus primeras canciones, canta sus primeras notas, es el público incondicional. Un artista se va haciendo de a poco, y eso te da seguridad. La música siempre estuvo y está. Cuanto canto es el único momento que me siento seguro, es la única certeza.

Harros destaca que haber estudiado en la Escuela Superior de Enseñanza Artística (ESEA) fue una de las mejores etapas de su vida: “en aquel tiempo era el sueño del músico todos los días, todo el tiempo alguien cantaba en el pasillo, sonaban los pianos de fondo, tocabas la guitarra en los recreos. Se gestaron todos los sueños que hoy los estoy cumpliendo”.

El recital de esta noche se anuncia como el comienzo de un tour, con Tucumán como punto de partida sin tener uno de llegada, como su carrera artística misma. ”Quiero recorrer y tocar en los lugares donde fui a ver a mis artistas preferidos, pisar los escenarios locales es un honor. Tucumán es grande por su cultura y por la calidad de sus artistas. Luego iremos donde la música nos lleve”, concluye.