Estos son los artistas que cantarán en la gran gala de los Grammy 2022

La cantante y compositora Billie Eilish, el grupo pop juvenil coreano BTS, el rapero Lil Nas X, las cantantes Olivia Rodrigo y Brandi Carlile, y Brothers Osborne son los primeros artistas confirmados para la gran gala de los premios Grammy 2022.

La famosa entrega se realizará el 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y será conducido por Trevor Noah. Los artistas mencionados no presentarán sus shows, también competirán en distintas categorías.

Brothers Osborne está nominado en las categorías mejor interpretación de dúo/grupo country por "Younger Me" y mejor álbum country por "Skeletons"; el grupo de pop surcoreano BTS competirá por la mejor actuación de dúo/grupo pop por "Butter".

Brandi Carlie llegará con "Right On Time" a las ternas grabación del año, mejor pop solista actuación y canción del año, donde también se encuentra su canción “A Beautiful Noise", interpretada junto a Alicia Keys.

Billie Eilish, que arrasó la gala pasada y ya acumula 7 premios, estará presente en siete categorías, gracias a "Happier Than Ever", entre las más destacadas, a la grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor interpretación pop solista, mejor álbum pop vocal, mejor video y mejor película musical, detalló el portal Filo News.

El rapero Lil Nas X, quien ya acumula dos estatuillas, buscará esta vez quedarse con el galardón a la grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor video musical por "Montero (Call Me By Your Name)" y a la mejor interpretación de rap melódico por "Industry Baby".

En tanto, la reciente revelación Olivia Rodrigo parecería que tiene grandes oportunidades de ganar su primer Grammy, ya que competirá en siete categorías: grabación del año, canción del año y mejor artista pop en actuación en solitario, por "Drivers license"; álbum del año y mejor álbum vocal pop por "Sour"; mejor video musical por "Good 4 U"; y mejor artista nuevo.