"Es un pésimo ministro"; la definición de Carrió sobre Guzmán

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, participó de una charla vía Zoom organizada por el instituto Hannah Arendt donde lanzó críticas hacia varios sectores tanto contra el Gobierno como cuestionamientos internas a Juntos por el Cambio.

"Martín Guzmán es un pésimo ministro de Economía, es un empleado del FMI", lanzó la dirigente opositora quien criticó la frase del presidente Alberto Fernández sobre la "guerra" contra la inflación.

Carrió hizo notar su descontento y apuntó al gobierno como principal responsable de lo que se viene mas adelante. "Que nos vengan a decir después del Plan Platita que van a frenar la inflación con los precios internacionales producto de la guerra, nosotros por lo menos somos una Nación con alimentos. Podemos hablar con los productores de trigo, si bajamos retenciones se puede exportar y aprovechar una oportunidad mundial".

Sobre la postura de la Coalición Cívica de apoyar el acuerdo con el FMI, señaló que un partido pequeño se tuvo que hacer cargo del papel paterno. "La historia se juega en los momentos de crisis. Aunque seamos nosotros solos vamos a honrar esta deuda con el Fondo, sino nos convertimos en parias. No confío en nadie salvo en la Coalición Cívica", afirmó Carrió.

También lanzó daros internos por el voto negativo de Ricardo López Murphy: "El "no" de López Murphy es inexplicable, privó no la convicción sino el inconsciente deseo de no comprometerse", dijo.

"Nosotros tuvimos la capacidad de renunciar, mi decepción es absoluta. Aposté a la confianza en los nuevos liderazgos, no significa que no tenga esperanza. Los que decían que no, querían que reviente todo, López Murphy y Espert terminaron votando con La Cámpora y con la Izquierda", cerró.