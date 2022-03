Natalia Denegri a un paso de conseguir su "Derecho al olvido": "No soy lo que aparece ahí"

Natalia Denegri tenía 19 años cuando a mediados de los 90 el "Caso Coppola" la hizo famosa. El caso judicial se mediatizó y le dio rating a los programas televisivos que, según ella misma denunció, la obligaban a someterse a entrevistas que la ponían en el centro de burlas y críticas para divertir a la audiencia. Pero Natalia le dio un giro a su vida, se convirtió en periodista y vive en Miami junto a su familia. Siente que lo que vivió tiempo atrás fue una tormenta que quiere borrar de las búsquedas de Google. Es por eso que meses atrás demandó al gigante informático y también a Youtube exigiendo el "Derecho al olvido". Este jueves y viernes habrá audiencias en la Corte Suprema.

Natalia Denegri junto a una de sus hijas en la entrega de los Emmy La Nación

“Me niego a que Google le diga al mundo que yo soy esos videos porque yo no soy eso: ese es el personaje que la corrupción de los noventa quiso hacer de mi”, le explicó Natalia Denegri a Página/12 antes de las dos audiencias convocadas por la Corte Suprema para el jueves y viernes con la finalidad de abordar su caso.

¿Qué es el "Derecho al olvido"?

El reclamo de “Derecho al olvido” que inició la ahora productora y animadora de la TV estadounidense tuvo dos fallos de la Justicia argentina a su favor: tanto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5 como la Cámara de Apelaciones en lo Civil concluyeron que Denegri “fue la única víctima porque siendo menor fue utilizada”. Google apeló esas sentencias ante la Corte Suprema

“Hoy tengo una vida en Estados Unidos, me dediqué al periodismo, a la solidaridad, gané premios internacionales... Y hoy si alguien pone mi nombre en un buscador, aparece en primer lugar todo aquel pasado... Daría todo lo que tengo para no volver a vivir todo aquello. Es un martirio”, afirmó a Infobae.

La figura de "Derecho al Olvido" hace referencia a la facultad que tiene una persona de solicitar a las empresas o a los motores de búsqueda que eliminen o bloqueen un dato personal suyo por considerar que afecta algunos de sus derechos. Un concepto que la Unión Europea ya aplica, al punto de que el mismo buscador tiene un formulario para solicitar la desindexación de determinada información personal, que también tuvo fallos en Chile y Perú, pero que en Argentina aún no rige.

“Quiero que se entienda que yo no estoy pidiendo que borren noticias de la época. Soy periodista, jamás iría en contra de la libertad de expresión. Lo que pido es que al buscar mi nombre no aparezcan videos de la época que no transmiten nada informativo ni de interés público, y que por el contrario promueven la violencia de género y la violencia digital", finalizó.