Colombia: una mamá tiró al río a su hijo de seis años porque no podía mantenerlo

Una mamá tiró desde un puente sobre el río Cauca (Cali, Colombia) a su hijo de seis años y, luego, intentó darse a la fuga. La escena fue presenciada por un hombre que, rápido de reflejos, se arrojó a las aguas y salvó al niño de que muera ahogado. La mujer fue detenida, y quedó imputada por intento de homicidio; dijo que lo hizo porque no podía mantenerlo.

El puente donde ocurrió el dramático suceso se encuentra en el barrio Paso del Comercio, cerca del dique sobre el mencionado río.

Durante la noche del primer miércoles del mes en curso, Clodomiro Largacha paseaba cerca del lugar y notó un extraño movimiento. En minutos advirtió que se trataba de un niño que luchaba por no morir ahogado. Entonces, se arrojó al agua para salvarlo.

Hoy hicimos reconocimiento a Cloromiro Largacha por su solidaridad y valentía. Es un héroe caleño que salvó la vida de un niño de 6 años que había sido lanzado al río Cauca.



¡Somos más los comprometidos con la vida!#TeQueremosCali 💙❤️💚@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/144eltnITc — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 4, 2022

Una vez fuera del agua, Largacha llevó al niño a su casa, donde le brindó asistencia junto con su esposa y algunos vecinos, que lo cuidaron hasta que llegó la Policía.

"La patrulla de vigilancia atiende el caso del menor de edad de 6 años, quien fue lanzado al río Cauca por su madre, una persona que se encontraba cerca al notar esta acción se lanza a rescatarlo y de inmediato la patrulla de vigilancia junto al grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia traslada al menor de edad en una ambulancia a un centro asistencial para ser valorado por pediatría”, contó el comandante de la Policía, Juan Carlos León.

Largacha fue distinguido por la alcaidía de Cali. “El niño trató de oponer resistencia al agua, pero parecía que no podía. La corriente del río estaba siempre fuerte. Yo me asomo y el niño se estaba hundiendo y por eso me tiré a ayudarlo”, relató.