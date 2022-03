La mujer que destrozó un registro civil aceptó que estuvo mal pero resaltó: “me cansé de las burlas”

Lorena, la mujer de 45 años que destruyó el registro civil de la localidad de González Catán, en La Matanza, reconoció que “estuvo mal” lo que hizo. Sin embargo, afirmó haber sido víctima de malos tratos por parte de los empleados del lugar.

Según dijo, había ido a hacer un trámite de supervivencia para su mamá y estalló de furia porque los empleados del lugar se burlaron de ella y hasta le dijeron “improperios”.

”Me cansé. Esta gente se burla de uno cuando uno va con su problema”, dijo a TN.

Lorena explicó que su madre “está postrada y no puede caminar porque tiene elefantiasis”. Tampoco “entiende internet y estas cosas”, por lo que ella fue a la oficina a realizar el trámite.

La mujer dijo que al principio “agachó la cabeza” cuando no le dejaron hacelo, pero finalmente estalló porque la empujó una empleada del lugar en la puerta.

Según se observa en los videos que grabaron los funcionarios, Lorena rompió los vidrios y tumbó todo el mobiliario del registro.

“Llamá a la Policía, quiero los trámites de mi mamá”, se le escucha decir en los videos. Minutos después, una patrulla de la Comisaría Sur Segunda de González Catán llegó hasta el lugar y, luego de entrevistar a la delegada del registro civil, aprehendieron a la agresora.

“Solo necesitaba una planilla y un sello”, explicó a TN sobre el trámite que tiene que hacer cada tres meses.

“Se te burlan, te maltratan, capaz no tenés la inteligencia de ellos”, continuó diciendo sobre los empleados del registro civil.

Lorena aseguró que sabe que lo que hizo “no está bien, pero la vida no es una fantasía, es una tirana, es cruel. Yo trato bien a la gente y quiero este respeto para mí”, continuó.

Lorena confesó también que en un momento “estaba sacada” y “se quería cortar” con un vidrio.

“Sentía mucho dolor, era por mi mamá, no era por mí”. A su vez, afirmó que no le preocupa la causa judicial que se le abrió: “Ya estuve presa y no me interesa”.

La causa fue caratulada como “Daños” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 del Departamento judicial de La Matanza, a cargo de la fiscal Casal Gatto.