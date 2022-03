Una directora extravagante y dos actores enemigos

El logotipo es bien expresivo. Sobre fondo negro está escrito el nombre de la película en letras mayúsculas doradas enmarcadas en dos ramas de laurel, sólo que la de la derecha está caída.

El tráiler de “Competencia oficial” da ganas de verla. Es atractiva la contraposición de los tres personajes principales, interpretados nada menos que por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, en una disparatada e intrigante sucesión de imágenes que tira sólo pistas de la historia, al son de una música de violines frenética.

La película que se estrena hoy en las salas tucumanas (y del país) es una coproducción argentino-española que los directores argentinos Mariano Kohn y Gastón Duprat rodaron en España en plena pandemia.

Comedia dramática

Se trata de una comedia dramática que gira en torno del sufrimiento en el arte, la búsqueda de la trascendencia y las miserias en el ámbito del cine. Aparte del trío estelar, completan el elenco en papeles destacados José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Irene Escolar, Manolo Solo, Pilar Castro y Koldo Olabarri.

El guión es de Kohn junto a Gastón y Andrés Duprat. La fotografía, de Arnau Valls Colomer; y la edición, de Alberto del Campo. Dura 114 minutos y es apta para mayores de 13 años.

DÚO EXITOSO. Cohn y Duprat, habitués en el Festival de Venecia.

La historia

La sinopsis de la película indica que, en busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario de la farmacéutica decide hacer una película que deje huella, que lo haga recorrer alfombras rojas y codearse con los famosos.

Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas (Cruz) y dos reconocidos intérpretes, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Martínez).

Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no sólo entre sí, sino también con sus propios legados.

“Esta es una suerte de comedia negra... una peli con mucho humor, pero que también permite pensar en otras cuestiones”, adelantó Martínez en una entrevista radial. “El trabajo fue magnífico, muy divertido. En algunos casos había que cortar las tomas porque nos reíamos”, contó.

Y destacó: “hay muchas películas sobre rodajes, pero no sobre la preparación de una película”. “Una directora convoca a gente que se detesta y fomenta esa situación entre los actores porque cree que así saldrá mejor su película”, resumió el argumento.

En los festivales

“Competencia oficial” llega a las salas argentinas, pero el estreno mundial fue en septiembre de 2021 en la sección principal del 78° Festival de Venecia, donde arrancó carcajadas de la platea, situación que se repitió en la sección Perlak del 69° Festival de San Sebastián, también el año pasado.

En Venecia Cohn y Duprat participaban por tercera vez. Antes habían presentado “Mi obra maestra” y “El ciudadano ilustre”, por el que Martínez, que era su protagonista, recibió la Copa Volpi al Mejor Actor.

Los directores

En el cine argentino Duprat y Cohn llevan años dirigiendo a dúo, y con gran éxito. Sus antecedentes cinematográficos se remontan, según enumera Página 12, a 1998, con el documental experimental “Enciclopedia”; “Yo Presidente” (2003), con entrevistas a Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner; “El artista” (2006), sobre el complejo y contradictorio mundo del arte contemporáneo; “El hombre de al lado” (2008), filmada en La Plata, en la Casa Curutchet, diseñada por Le Corbusier; “Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo” (2011), a partir de un cuento de Alberto Laiseca; “Living Stars” (2014) y “El ciudadano ilustre” (2016).

Los directores sólo se separaron para filmar “Mi obra maestra”, dirigida por Duprat, y “4x4”, de Cohn.

Un llamado

La idea de realizar “Competencia oficial” surgió porque Cruz y Banderas llamaron a Cohn y Duprat para un proyecto conjunto. “Ellos querían una película donde se pudieran expresar actoralmente, que pudieran interactuar entre sí. Se admiran mucho”, reveló Duprat acerca de los encuentros previos con los actores españoles, que por primera vez trabajaron juntos fuera del universo de Pedro Almodóvar.

“Ambulancia: plan de huida”

un robo para pagar deudas médicas

Remake de una producción danesa de 2005, la versión norteamericana de “Ambulancia: plan de huida” tiene el sello de Michel Bay tras las cámaras, con su consabido aporte de un cine de entretenimiento basado en la acción, como lo demostró en la saga “Transformers”, “Pearl Harbor” y “13 horas”, entre otros títulos. En esta película dirige a Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González en un thriller que no aporta mucha originalidad en su argumento. El veterano condecorado del Ejército Will Sharp necesita más de U$S 200.000 para pagar las deudas médicas de su esposa. Sólo se le ocurre recurrir a su hermano adoptivo Danny, quien le ofrece participar en el más grande robo a un banco en la historia de la ciudad, para alzarse con un botín de U$S 32 millones. Como es previsible, el atraco se complica y en su intento de escape secuestran una ambulancia en la que van un policía herido y una paramédica. En medio de la persecución de todas las fuerzas de seguridad, tendrán que mantener a sus rehenes con vida y no matarse entre ellos a medida de que la tensión aumenta.

“A ciegas”

una app que le permite salvarse

La excelente “No respires” y su secuela (no tan lograda) han hecho escuela en una especie de subgénero de las películas de suspenso y acción. En esa línea de personas con problemas físicos que están en riesgo se inscribe “A ciegas”, el thriller que dirige Randall Okita con las actuaciones de Skyler Davenport, Natalie Brown, Matthew Gouveia, Kim Coates y Jessica Parker Kennedy. La historia comienza cuando la ex esquiadora Sophie, quien quedó ciega, cuida un gato en una mansión en una zona recóndita, unos ladrones la invaden en busca de la caja fuerte escondida. Su única defensa es Kelly, una veterana del Ejército a la que recurre a la distancia, fanática de los videojuegos que la ayuda a defenderse de los invasores en una situación extrema. El título en inglés, “See for me” (“Mira por mí”), es más elocuente respecto de la relación entre Sophie y Kelly que su versión en castellano; a ello se suma el subtítulo: “una app será tu única oportunidad de sobrevivir”.

“Las cercanas”

un documental premiado en el espacio Incaa

María Álvarez es la reconocida realizadora argentina responsable del documental “Las cercanas” que se proyectará entre hoy y el sábado, siempre a las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251). El filme obtuvo el premio a la mejor película argentina en el último Festival de Mar del Plata. El registro se realizó en un pequeño departamento de la Capital Federal, abarrotado de recuerdos e invadido por un enorme piano de cola, donde viven las gemelas Isabel y Amelia Cavallini, de 91 años y quienes fueron famosas pianistas en la década del 50. La convivencia está atravesada entre el amor y el odio, propios de un vínculo simbiótico como el que construyeron desde niñas. En ese entorno, recuerdan su antigua carrera musical, que vuelve a encender sus miradas y las teclas suenan nuevamente con la pasión del pasado. Con esta producción, Álvarez cierra una trilogía que tuvo como títulos anteriores a “Las cinephilas” y “El tiempo perdido”, con el foco puesto en extraños y atractivos personajes.

“Los tipos malos”

Una animación que rompe estereotipos

Si se menciona a cinco delincuentes como El señor Lobo, el señor Serpiente, el señor Piraña, el señor Tiburón y la señora Tarántula, los cinéfilos se remontarán (incluso inconcientemente) al debut de Quentin Tarantino con su “Perros de la calle”. En “Los tipos malos” hay cierta referencia tanto a esos personajes como a otros del género de la acción, pero tomados desde un costado distinto, pensados en un filme para toda la familia, en formato animación y con mucho humor desde la pantalla. Efectivamente son afamados ladrones, pero ahora se enfrentan al desafío más difícil de toda su carrera: portarse bien; aunque todo sea parte de un engaño para que la Policía deje de perseguirlos. Basada en los libros ilustrados de Aaron Blabey y con guión de Etan Coen y Hilary Winston, esta producción de DreamWorks Animation es la ópera prima en largometraje del francés Pierre Perifel, que busca romper los estereotipos en historias infantiles dibujadas y mostrar el lado amable de los villanos.