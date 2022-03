Qué hay para ver en CCC Go y las plataformas de streaming

CCC GO

LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET

(STUDIO UNIVERSAL, A LAS 13.10) Hugo es un niño huérfano que vive escondido en una estación y se ocupa de arreglar relojes. Se verá envuelto en una misteriosa aventura cuando, junto a una chica recién conocida, intente reparar un robot estropeado. Con Sacha Baron Cohen y Ben Kingsley.

Las aventuras de Peabody y Sherman

(cinecanal, a las 18.16) El Sr. Peabody, el perro más exitoso del mundo, y su travieso hijo Sherman van a utilizar su máquina del tiempo -el Vueltatrás- para embarcarse en la aventura más escandalosa que se haya visto jamás.

Una historia sin nombre

(europa europa, a las 17.50) Valeria vive una vida recluida mientras escribe los guiones de un famoso guionista, Alessandro Pes. Un día, un policía retirado le cuenta la historia de un crimen, y ella lo utiliza para crear su siguiente guión. Esto desata consecuencias. Película dramática italiana, con Laura Morante.

Vainilla sky

(paramount network, a las 22.55) David es el propietario de una importante empresa de publicidad de Nueva York. Tras un accidente de autos su rostro queda desfigurado. Cuando logran reconstruírselo, una serie de extraños hechos le harán creer que ha perdido el juicio.

NETFLIX

Bad Vegan: Fama. Fraudes. Fugitivos

La historia de Sarma Melngailis,creadora en 2004 en Nueva York del “mejor restaurante crudivegano del mundo”, en una docuserie de cuatro capítulos. Tras casarse con un misterioso hombre que le juró que haría que su perro fuera inmortal, la famosa chef vegana pierde el rumbo en su vida. La serie combina lo delictivo, lo gastronómico y lo empresarial alrededor de un exhaustivo material de archivo, de imágenes reveladoras y de recurrentes testimonios.

Tierra natal

Serie dramática belga. Un joven, hijo de inmigrantes árabes, hereda parte del negocio funerario de repatriación de marroquíes que llevaba su padre, recién jubilado. Junto a un amigo, excéntrico inventor, idea una forma de darle un giro al negocio familiar. En lugar de trasladar los cuerpos hasta Marruecos para ser enterrados, transportará tierra desde su país natal hasta Bélgica para que sus compatriotas puedan ser inhumados en suelo europeo pero con suelo de su origen. Pese a que recibirá algunos halagos, mucha gente no se dejará convencer tan fácilmente y criticará estas peculiares prácticas.

El rescate de Ruby

El policía estatal Dan (Grant Gustin) sueña con unirse al equipo K-9 de búsqueda y rescate, pero nadie le da la oportunidad. Por otro lado, la perra del refugio Ruby sueña con tener un hogar, pero la esperanza se le acaba. Cuando el destino une a ambos, su vínculo inquebrantable los ayuda a enfrentarse a su reto más difícil. Película basada en una historia real.

Power rangers: furia dino - temporada uno

Con la fuerza prehistórica de los dinosaurios, un nuevo equipo de Power Rangers debe enfrentar a un Ejército de criaturas alienígenas que ataca la Tierra.

HBO MAX

Minx: una para ellas

Serie ambientada en la década de 1970 en Los Ángeles. Se centra en Joyce (personaje interpretado por Ophelia Lovibond), una joven y seria feminista que une fuerzas con un editor gráfico de poca monta (Jake Johnson) para crear entre ambos la primera revista erótica dedicada exclusivamente a las mujeres. La historia, que está inspirada en la creación en 1973 de la publicación “Playgirl”, muestra con humor el choque de dos mundos -el feminismo y la pornografía- y el de las personalidades antagónicas de los protagonistas. El feminismo puritano de Joyce se ve constantemente retado por un entorno extremadamente laxo para su formación. “Ella no es consciente de lo limitadas y frágiles de algunas de sus ideas, de lo cerradas que son”, declaró Livinbond, y explicó que Joyce se siente incómoda con esa limitación, “lo que retroalimenta la idea de que no está siendo muy feminista si no se acerca a todos los aspectos de sí misma”.

PLUTO TV

Memoria perdida

Lauren pierde la memoria después de un accidente. Luego, poco a poco va recordando lo que pasó, hasta que logra darse cuenta de que su hija está perdida; ahora debe ayudar a la Policía a encontrarla urgentemente.