En Alto El Puesto vuelven las clases mientras se termina de abrir el acceso al pueblo

El camino de acceso a Alto El Puesto, que nace en la ruta 38 a la altura de La Invernada, podría quedar hoy rehabilitado. Así lo hizo saber el comisionado comunal de La Invernada, Carlos Castro. El funcionario precisó que personal de Vialidad de la provincia y de su dependencia estatal, con motoniveladoras y retroexcavadoras, avanzó en el acondicionamiento de un tramo de tres kilómetros que se extiende desde el sector conocido como La Horqueta hasta la escuela 295. Es el más dañado por las crecientes que hace tres semanas abrieron enormes socavones y dejaron totalmente intransitable el trayecto. Desde entonces las 50 familias de Alto El Puesto permanecen aisladas.

Castro confirmó también que la apertura de un camino auxiliar permitió que los docentes de la escuela 295 puedan llegar al establecimiento e iniciar el actual ciclo lectivo. Los vecinos no solo estaban preocupados por el aislamiento, sino por el hecho de que sus hijos no podían volver a clases. El camino destruido y las lluvias impidieron a los maestros llegar al local. “La escuela está funcionando y la gente mejoró los ánimos. Además por ahora se puede salir o ingresar por la senda auxiliar. Esperemos que pronto se pueda otra vez a transitar por el camino principal. Rogamos que no vuelva a llover mucho para que no volvamos a quedar totalmente aislados”, dijo la vecina Celeste Vega. “Se sufre mucho la desgracia de perder la libertad de poder salir de aquí. Tengo una enfermedad crónica y necesito ir a controles médicos periódicos”, apuntó.

Desde La Invernada hasta Alto El Puesto hay ocho kilómetros de camino que resultaron dañados por las correntadas que bajaron desde las serranías. Castro admitió que este problema frecuente está siendo estudiado por técnicos de la Dirección del Suelo de la Provincia. “Se analiza la posibilidad de abrir canales nuevos que eviten que las crecientes tomen por el camino. Para eso se va a tener que practicar algunas expropiaciones”, advirtió.

El drama de los pobladores de Alto El Puesto se profundiza todos los años al acrecentarse el enorme socavón que se abrió en el corazón de la comunidad. Se trata de un cráter de más 200 metros de extensión, 100 de ancho y 15 de altura. Amenaza con tragar el nuevo edificio de la escuela 295 (ubicado a menos de 30 metros) y otras viviendas de vecinos. Dos obras de contención que emprendió la provincia fracasaron, arrasadas por las crecientes. Los vecinos insisten en que hay que comenzar por el reencauce de las aguas que bajan desde los cerros. “Se deben abrir las acequias y canales que desaparecieron con el tiempo y que ahora provocan los daños que vemos en nuestra comunidad”, observó Fidel Fernández.

Protesta en Concepción

Ayer, además, un nutrido grupo de vecinos del barrio Libertad de Concepción, ubicado en el noroeste del municipio, protagonizó una ruidosa manifestación frente al edificio de la intendencia. Reclamó a las autoridades que autoricen a la empresa EDET a instalar el servicio eléctrico a las 150 familias que viven en la zona desde hace cinco años. “Este un problema serio que padecemos y que obliga a muchos a tomar el suministro de forma precaria”, dijo Daniel Palavecino. “Se podría apelar a una normativa nacional que garantiza el suministro de servicios esenciales a barrios con familias de bajos recursos” añadió. Carlos Tarulli, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, sostuvo que la intendencia acompaña a los vecinos, pero que se trata de un “asentamiento irregular”. “La Municipalidad les suministró agua potable pero el servicio de electricidad lo tiene que dar una empresa que exige la regularización legal y urbanística del asentamiento, el que contempla la habilitación de calles y otras cuestiones. Tratamos de ocuparnos”, aseguró Tarulli.