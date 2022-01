Azconzábal: “Estamos reinventándonos, reciclándonos”

En tanto transcurre la pretemporada, el plantel evoluciona desde lo físico, mientras que en la cabeza del entrenador empieza a tomar forma un posible “11” titular en Atlético. Claro, para acercarnos a ese equipo ideal falta aún un largo camino por recorrer que incluirá muchas sesiones de entrenamientos más y varios refuerzos.

“Llegado el momento sacaremos conclusiones. Teniendo en cuenta los refuerzos que lleguen, seguramente habrá una depuración del plantel actual”, dijo Juan Manuel Azconzábal ayer en la conferencia brindada en el hotel Sheraton. La depuración a la que hace referencia el entrenador tiene que ver con la cantidad de “jóvenes y juveniles” que empezaron la pretemporada. “Muchos de ellos son habituales en Reserva, no todos son chicos, algunos ya están en condiciones de buscar competitividad en el equipo, hay que separar entre los que son jóvenes y los que son juveniles”, destacó el DT.

Apenas lleva seis días trabajando con sus nuevos jugadores. Sería apresurado hablar de esquemas y estilo de juego. Según el entrenador, esa identidad irá apareciendo en las próximas semanas. “Hoy Atlético está reiniciándose, reciclándose, cuando tengamos la posibilidad de tener el plantel completo, los amistosos nos servirán para delinear formas. Al menos al comienzo debemos adaptarnos a los jugadores que tenemos”, explicó el ex técnico de Unión.

El mercado de pases, como ya es una costumbre para los clubes del interior, le está costando demasiado al “Decano“. La crisis económica atenta contra las pretensiones de casi todas las entidades. Ya no sólo les cuesta a los equipos de la zona, sino al fútbol argentino en general, salvo algunas excepciones. Los dólares, los reales, incluso hasta el peso boliviano son una tentación para los jugadores que dejan de lado lo deportivo por lo económico.

“Es difícil incorporar jugadores que marquen una diferencia, el objetivo que tienen es emigrar al extranjero, por eso especulan hasta último momento. Yo lo entiendo porque es un trabajo, pero esa es la realidad”, manifestó Azconzábal.

De todas maneras, más allá de lo complicado que está el mercado, el entrenador tiene en claro que deben llegar nuevos apellidos. “Necesitamos jerarquizar al plantel, estoy convencido de que la dirigencia hará un máximo esfuerzo. Todos queremos que Atlético retome la senda victoriosa y competitiva de todos sus años en Primera”, señaló el técnico.

Para que los jugadores lleguen a Tucumán, además de hacer un esfuerzo económico Atlético debe tratar de seducirlos de diferentes maneras. “Intentamos demostrarles la intención de formar un equipo que lo puede potenciar, y hacerle ver que Tucumán es una plaza fuerte, que te hace sentir importante cada vez que jugás de local, que te alienta, que te exige, es un desafío. Para muchos jugadores que están en una etapa de poca competencia es un desafío, eso sí, Atlético no es para cualquiera”, enfatizó. Y agregó: “si no cumplimos las expectativas en cuanto a las incorporaciones, las disimularemos con el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todos”, auguró.

Cuando el DT hace referencia a “jerarquizar el plantel” no se refiere pura y exclusivamente a lo deportivo, Atlético perdió varios jugadores con experiencia y eso también es un punto en que el técnico cree que debe reforzarse. “Necesito a esos jugadores que se muestran como profesionales todos los días, eso me suma mucho para los pibes que tenemos. Transmiten experiencias y conocimientos, eso nos vienen bien como cuerpo técnico”, reconoció el ex jugador “decano”.

La famosa libreta de “Vasco“ hoy descansará, pero el teléfono y la computadora del entrenador, no. Seguirá analizando videos, llamando a los jugadores para persuadirlos, se repetirán las reuniones y se renovarán las esperanzas de saber que es posible armar un equipo competitivo que vuelva a enamorar al hincha.