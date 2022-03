Mientras agonizaba, un joven le habría confesado a su madre quién le disparó

“Cuando llegué, mi hijo estaba tirado, había mucha sangre. me dijo: ‘mamá, El Gordo me pegó’. Me pedía ayuda”, relató Ana María Jerez sobre los momentos posteriores a que su hijo, Fabio Sebastián Farías, fuese acribillado a tiros por I.R.R., un menor de 17 años.

La mujer, además, recordó que hace unos cinco años comenzó el conflicto familiar que habría derivado en una sucesión de sangrientos ataques que fueron cometidos por venganza. También declararon otros familiares de la víctima, que expusieron todo lo que recordaban respecto a la mortal secuencia ocurrida en 2018. Además, aportó su conocimiento una bioquímica de la policía que intervino en el hecho.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Ignacio López Bustos.

En la audiencia de hoy, en representación de la Fiscalía, actuó el auxiliar de fiscal José Fernando Isa, quien indagó a los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal.

Al finalizar las declaraciones, los jueces dispusieron un receso hasta mañana, miércoles 16 de marzo, cuando prosiga el debate con los alegatos de cierre de las partes.

La acusación

El 20 de junio de 2018, cerca de las 18, I.R.R. conducía un auto Chevrolet Aveo, gris oscuro, por barrio Manantial Sur, cuando logró visualizar a Farías, quien caminaba solo.

En razón de que mantenían una rivalidad de antigua data, procedió a extraer un arma de fuego, y le disparó, para luego darse a la fuga. Posteriormente, fue atrapado en el barrio Juan XXIII.