Las clases serán virtuales por lo menos un mes más en la Escuela Ciudadela

Hace tiempo que la escuela Ciudadela, ubicada en avenida Colón al 500 presenta disfunciones edilicias, como falta de agua en distintos sectores, problemas en el sistema eléctrico y humedad en las paredes y el techo que causó el derrumbe de la semana pasada. Los padres que mandan a sus hijos a ese establecimiento manifiestan que hace tiempo vienen advirtiendo al Ministerio de Educación sobre esta situación.

Soledad Galván, madre de una alumna de segundo grado, expresó su preocupación a LA GACETA y dijo que desde antes de la pandemia intentan que las autoridades educativas se hagan cargo del arreglo de la escuela. “Desde el año 2020 que vienen los problemas con el agua. Vino la pandemia y quedó todo en la nada. Desde hace dos años que saben de los inconvenientes con el agua y de los techos”.

Galván cuenta que el año pasado se concretó el arreglo de la bomba de agua pero eso no solucionó el problema, ya que la escuela necesita un tanque más grande para abastecerse. “La directora estaba intentando gestionar la donación de un tanque. Si no hay agua no hay limpieza y eso es algo fundamental para los chicos”, afirmó.

En cuanto a la electricidad, el principal problema es que el transformador no llega a cubrir la demanda de energía de la escuela. Al respecto, Galván contó que el año pasado se clausuraron tres aulas debido al mal estado de las instalaciones eléctricas. “Había tres grados clausurados porque estaban colgando los cables y no eran seguros. Hay 17 aires acondicionados, algunos que compramos con los fondos de la cooperadora, pero no los pueden encender porque saltan los disyuntores”. Además, comentó que los padres le habían planteado a la directora la posibilidad de realizar una rifa institucional para costear los gastos. Sin embargo, el monto requerido el año pasado era de 2 millones de pesos, de los cuales 500.000 podía hacerse cargo el Estado y la escuela debía solventar el resto. “A los padres y a las autoridades de la institución nos excede; no tenemos ese poder económico para poder ayudar a la escuela”, dijo Galván. “Pedimos que las obras se encaminen y tengamos soluciones reales. La parte educativa y pedagógica de la escuela es excelente, merece mucho más. Los chicos merecen las condiciones adecuadas para cursar”, finalizó.

Por su parte, Azucena Aguilera, directora de la escuela, dijo que las obras para quitar el cielorraso completo están avanzando rápidamente y que continuarán realizando refacciones en todo el edificio, inclusive el sector de nivel inicial. “Tengo el apoyo de la supervisora, Patricia Inés Castillo, y estamos acompañados por el Ministerio de Educación. Me preocupa el hecho de que se humedecen las paredes y por los cables es peligroso. Por eso estamos haciendo un relevamiento de control para ver qué sectores hay que mejorar”.

Además aclaró que viene realizando reuniones con la comisión cooperadora para llevarles tranquilidad acerca de la situación. “Mañana (por hoy) tenemos reunión con los docentes ya que las clases se van a dictar virtualmente. Estamos en una reorganización para los niños, con un gran apoyo del Ministerio”, aseguró.

En cuanto al regreso de los alumnos a las clases presenciales, la directora dijo que por ahora no puede confirmar una fecha exacta pero que regresarán cuando la escuela esté en condiciones y tengan seguridad. “Estamos viendo cuánto tiempo nos llevará hacer todas las obras. Tenemos que organizarnos para ver si podemos habilitar algunas aulas y accesos para que los alumnos puedan ingresar, priorizando siempre la seguridad. No se va a habilitar la presencialidad en tanto no tengamos resuelta esta situación”, aseveró.

Espera de 20 días

La subdirectora de Infraestructura del Ministerio de Educación, Mariel Ferrari, dijo que en aproximadamente veinte días se pondrá en marcha el Programa de Obras Mayores por medio del cual se realizarán todas las obras que la escuela necesita: refacción de los jardines de infantes, núcleos sanitarios nuevos, demolición de un sector de los jardines, instalación eléctrica nueva, cambio y refacción de toda la carpintería, arreglo de las cubiertas y canaletas, ampliación de dos aulas y tanques de agua nuevos. “El plan implica una inversión de 81 millones de pesos y se lo hará sin cerrar el establecimiento; se irán realizando las obras por sector con todos los recaudos en seguridad, no podemos cerrar la escuela”, manifestó

Explicó que Dirección de Materiales y Construcciones Escolares se encuentra retirando todo el cielorraso que será reemplazado en los próximos días. “La idea es terminar de sacar el cielorraso primero y dejar limpia y en condiciones la escuela. Ahí recién volverán los chicos a las aulas”, finalizó. (Producción periodística: Graciela di Vico)