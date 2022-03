Tafí Viejo: presentan el libro “Experiencias de enseñanza y exilio”

Stella Maris “Pila” Garbarino presenta su libro “Experiencias de enseñanza y exilio” este miércoles 16 en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo, a las 19:30.

Stella es psicóloga, ejerció la docencia y a lo largo de toda su vida fue militante, hasta la actualidad que integra organismos de derechos humanos acompañando a las víctimas testigo que dan sus testimonios en los juicios de lesa humanidad.

“No me considero una escritora, pero bueno, yo escribía cosas académicas para los congresos, las revistas, esas cosas que una tiene que escribir como docente universitaria. Tenía escritos sueltos de las cosas que me habían pasado y siempre muchas compañeras y compañeros me incitaban a que escriba”, comentó.

“Quizás como un beneficio secundario de la pandemia, en el 2020, empecé a ordenar las cosas que tenía escritas y ahí fue que apareció mi libro que siento que es mi testimonio”, contó.

Los escritos comenzaron a aparecer cuando regresó del exilio en los años 90, luego de haber estado por Venezuela, Panamá, México, España y Cuba. “Hay cosas que siento que las podría haber desarrollado más pero es lo que pude hacer, sobre todo pensando en que cómo es un testimonio, dejar escrito lo que me pasó, que no me pasó solamente a mi sino a muchos de esa generación, y que sirva como reflexión, como crítica, como información digamos, de los que pensamos que otro mundo mejor es posible”.

En la obra, Pila deja plasmada su vida personal, profesional y gran parte de su militancia.

Su profesión, la psicología, también juega un papel fundamental que destacó con precisión, “a mí la psicología me ayudó y me ayuda a vivir, me ayudó a que por momentos no me volviera loca, me ayudó a pensar, a reflexionar, me ayudó a encontrar muchos de los caminos. Quizás no hallé todas las respuestas pero si muchas. Por ejemplo, cómo tenía que ser este hombre nuevo del que hablábamos, cuál era el camino, y quizás por eso también me dediqué a la enseñanza. Creo que la docencia, no solamente me dio de comer, sino que me ayudó a insertarme en la vida, a comprender las instituciones, los grupos, y de alguna forma yo siempre traté de plantear propuestas distintas para las escuelas, para la docencia, para los chicos, y también lo que tenía que ver con los cambios que se sucedían en esa época”.

Pila es psicóloga, oriunda de Tucumán y criada en una familia conservadora católica. Se acercó a la militancia en su juventud en los 60 mientras estudiaba en la Universidad. Se vinculó con los movimientos de la Teología de la Liberación y la Iglesia del Tercer mundo (Cristianuchis). En 1973- 1974 fue directora de Canal Diez de Tucumán y trajo a Gerardo Vallejos, Miguel Angel Estrella y otros artistas- militantes a reorganizar la programación. Después de recibir amenazas por esa actividad se exilió primero en Panamá, luego a México, Cuba y Madrid, desde allí se vinculó con organismos de denuncias de DDHH. Regresó a Tucumán en el año 90. Desde la apertura de los juicios de lesa humanidad colabora como psicóloga del equipo de acompañamiento a testigos.